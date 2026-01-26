Babnet   Latest update 11:41 Tunis

نقابة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس تندد بظروف عمل اعوان الصحة والخدمات الصحية في المستشفى

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Hopital-Habib-Bourguiba-Sfax.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026
      
ندّدت النقابة الأساسية لأعوان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بتدهور الظروف المهنية لاعوان الصحة والخدمات الصحية في المستشفى والتي من شأنها ان تمسّ بحق المواطن في صحة عمومية لائقة حسب تقديرها.

ودعت النقابة الأساسية لأعوان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس في بيان لها سلطة الاشراف الى ضرورة بعث قسم استعجالي آخر وسط مدينة صفاقس وإعادة تفعيل مخبر التحاليل بقسم الاستعجالي والتسريع في تركيب المصاعد الكهربائية وتوفير طبيب لامراض الصدرية وطبيب لامراض القلب والشرايين بقسم الاستعجالي الى جانب سدّ الشغور ودعم الموارد البشرية بأغلب الاقسام الاستشفائية والتسريع في بعث قسم طب الشغل داخل المؤسسة وصرف منحة الساعات الاضافية لسنة 2025 والترفيع في منحة العمل الاجتماعي.


كما طالبت النقابة بضرورة تطبيق الامر عدد 785 لسنة 2019 المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بأعوان المساندة للصحة والترفيع في قيمة المنحة الليلية لاعوان الصحة والتسريع في اصدار القانون الاساسي وتسوية وضعية أعوان الصحة المتعاقدين والتسوية النهائية لاعوان المناولة.


ودعت النقابة الأساسية لأعوان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس أعوان الصحة بالمستشفى الى ارتداء الشارة الحمراء بداية من يوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري للدفاع عن الحقوق المشروعة ورفضا لكل اشكال التهميش والمماطلة.
الاثنين 26 جانفي 2026
