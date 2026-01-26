Babnet   Latest update 11:22 Tunis

الرابطة 2: اقالة كامل الاطار الفني لسبورتينغ بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69773a897fbf68.92174658_eklinjpmohgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 10:56
      
أعلنت الهيئة المديرة لنادي سبروتينغ بن عروس الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع كافة اعضاء الاطار الفني للفريق الأكابر، بقيادة المدرب الأول هيكل العياري.
وجاء هذا القرار اثر الهزيمة أمس الاحد 1-2 في المواجهة التي استضاف  فيها السبورتينغ النادي الرياضي بحمام الانف بملعب الهادي بن رمضان برادس، لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة.
ويحتل زملاء اسامة بن عبد القادر عقب الجولة المنقضية المرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.

ولحساب الجولة السادسة عشرة، يتحول ابناء بن عروس الى ملعب أحمد خواجة لمواجهة مكارم المهدية يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.
جدير بالتذكير أن هيكل العياري قد باشر مهامه كمدرب لسبورتينع بن عروس خلال شهر اكتوبر 2025.
