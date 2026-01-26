كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تنظم مائدة مستديرة يوم 6 فيفري المقبل حول "المسؤولية الطبية وحقوق المرضى في ضوء القانون الجديد

تنظم، وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام، بكلية الحقوق و العلوم والسياسية بتونس يوم الجمعة 06 فيفري 2026، مائدة مستديرة علمية تحت عنوان: "قراءة في القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 والمتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية".ويهدف هذا اللقاء الأكاديمي، الذي سيعقد بقاعة المحاضرات بالكلية، إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والطبية منذ صدوره، لما يتضمنه من مقتضيات تهم آليات التعويض عن الأخطاء الطبية وتحديد واجبات مهنيي الصحة وحماية حقوق المرضى في القطاعين العام والخاص.وستشرف على إدارة هذه المائدة المستديرة، الأستاذة فدوى القهواجي، مديرة وحدة البحث وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الشأن القانوني، وهم الأستاذ محمود يعقوب، والأستاذة عائدة قائد السبسي والأستاذة منى قطاطة.ويأتي هذا اللقاء في وقت يسعى فيه المجتمع القانوني والطبي لفهم أعمق للتوازنات التي أقرها القانون رقم 32 لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بضبط مفهوم "الخطأ الطبي" و"الحادث الطبي" و تفعيل دور اللجان الجهوية للتسوية الرضائية لتقليص آجال التقاضي ومنظومة تأمين المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة والهياكل الصحية.ووجهت وحدة البحث الدعوة لكافة الأساتذة، الطلبة الباحثين، والفاعلين في قطاعي الصحة والمحاماة للمشاركة في هذا النقاش، الذي من المنتظر أن يفضي إلى جملة من التوصيات القانونية حول سبل تطبيق هذا القانون وضمان نجاعته في حماية الحق في الصحة وجبر الأضرار الطبية.