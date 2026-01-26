مدينة الحمامات تحتضن الدورة الثانية للملتقى العربي الدولي للاسرة والتربية يوم 6 افريل 2026

من المنتظر، أن تحتضن مدينة الحمامات، الدورة الثانية للملتقى العربي الدولي للاسرة والتربية تحت شعار " أسرة واعية...في عصر ذكي" وذلك يوم 6 أفريل المقبلويأتي هذا الحدث العربي الهام في اطار دعم الاسرة العربية وتعزيز دورها التربوي وبناء منظومة أسرية وتربوية متماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر بوعي ومسؤوليةويعد هذا الملتقى فضاءا مناسبا لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة الى جانب تطوير مهارات الطفولة والمعلمين في مواكبة التحولات النفسية والاجتماعية للاسرة وتعزيز ثقافة التربية الواعية والشراكة بين الاسرة والمؤسسة التعليميةويشارك في هذا اللقاء نخبة من الخبراء في قضايا الاسرة والتنمية الانسانية والفاعلين في الشان الأسري والتربوي من 12 دولة عربية شقيقة على غرار تونس وفلسطين والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر وسوريا والجزائر وليبيا زالاردن والامارات العربية المتحدة واليمنكما يهدف الى تمكين الاسرة من توظيف التقنية الذكية لتعزيز التواصل والتنمية الاسرية وتطوير مهارات الامهات في الانتقال من الرعاية الى الامومة الواعية اضافة الى تمكين الاسرة من اتخاذ قرارات أسرية متوازنة ومشتركةويتضمن البرنامج لقاءات فكرية ومحاضرات حول التربية الحديثة وجلسات علمية وورشات تطبيقية موجهة للأولياء والمربين وعروض وتجارب من مؤسسات عربية رائدة