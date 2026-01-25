وزارة الصحّة توفّر تجهيزات طبية حديثة ومتطورة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية

تعززّ المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية مؤخّرًا بحزمة تجهيزات طبية حديثة، بتمويل من وزارة الصحة وبرنامج “الصحة عزيزة” المموّل من الاتحاد الأوروبي، وبمساهمة منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها الأحد بأنه من أهمّ التجهيزات التي تم توفيرها بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية منظومة تنظير داخلي لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي وأجهزة صدى متطورة لأقسام النساء والتوليد، التصوير الطبي، وأمراض القلب وجهاز ماموغرافيا لقسم التصوير الطبي وأجهزة تنفّس وإنعاش و4 أسرّة إنعاش للإنعاش وطبّ الولدان وطبّ الأطفال.كما تدعمت هذه المؤسسة الصحية بتجهيزات متكاملة لطبّ الأسنان (مخبر بدائل الأسنان، مجهر، كرسي أسنان) وتجهيزات لطبّ العيون (OCT، تصوير العين، مجهر جراحي) ومجهر جراحي للأنف والأذن والحنجرة وتجهيزات لمخبر الجراثيم وقسم التشريح المرضي وأمراض الخلايا، بالاضافة الى تحسين قاعات العمليات بتوفير أضواء جراحية وطاولات عمليات وطاولات ولادة لعدة أقسام.وأشارت الوزارة الى أن هذا الدعم يرفع جاهزية الأقسام ويقرب خدمات ذات جودة من المواطنين في المهدية والجهات المجاورة.