تونس تستضيف الاثنين اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/680b518907dbf9.59647999_eogkljmhpnfqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 19:53 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تستضيف تونس، يوم الاثنين 26 جانفي 2026، اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا.

ويشارك في الاجتماع، وفق ما ورد في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية، كل من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطّاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هنا تيتي.


وسيُخصّص اللقاء، للتداول في الجهود التي تبذلها دول الجوار الثلاث، تونس ومصر والجزائر، في هذا الاتجاه، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لدعم مسار الحوار الليبي-الليبي، وبحث السبل الكفيلة بالدفع نحو حلّ سياسي توافقي وشامل يضمن سيادة ليبيا ووحدتها، ويُلبّي تطلّعات الشعب الليبي الشقيق في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وبالمنطقة.


وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لإرادة قيادات الدول الثلاث من أجل تعزيز نسق التشاور والتنسيق المشترك، بما يساهم في الدفع نحو تسوية شاملة بالقطر الليبي الشقيق.
