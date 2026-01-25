بن عروس: 31 مشروعا في طور الإنجاز بقطاع التربية

يبلغ عدد المشاريع التربوية التي دخلت طور الإنجاز في ولاية بن عروس 31 مشروعا موزعة على عدد من مناطق الجهة وتشمل احداث مؤسسة تربوية جديدة واشغال صيانة أو تسييج أو توسعة لعدد من المنشآت التربوية.وأفاد المندوب الجهوي للتربية بالجهة علي المسعدي "وات"، بأن نسبة تقدم الاشغال بلغت 100 بالمائة بعدد من هذه المشاريع التي تعلقت بمؤسسات تعليم أساسي وتوزعت بين أعمال صيانة عامة في 6 مؤسسات تربوية (المدرسة الابتدائية حي جابر بمرناق والمدرسة الابتدائية المحمدية 2 والمدرسة الإعدادية سيدي رزيق والمدرسة الابتدائية برج السدرية 1 والمدرستان الابتدائيتان التالف وشارل نيكول ببن عروس والمدرسة الإعدادية بالخليدية) واعمال صيانة خفيفة شملت المدرسة الابتدائية الزاوية 1 بمرناق.كما استكملت الاشغال الجزئية في عدد من المؤسسات الأخرى، وشملت بناء وحدتين صحيتين بكل من المدرسة الابتدائية حي الجديد والمدرسة الابتدائية نهج المدرسة برادس.وانتهت الاشغال الجزئية المتعلقة أساسا ببناء قاعتي تدريس بالمدرسة الابتدائية حي فيالة بالمروج، وتم الانتهاء من بناء سياجين بكل من المدرسة الإعدادية عبد الله فرحات برادس والمدرسة الابتدائية حي السلام ببومهل.اما بقية المشاريع والتي هي في طور الإنجاز وتراوحت نسبة تقدم الاشغال فيها حتى الان بين 10 بالمائة و85 بالمائة فتشمل اعمال صيانة عامة بكل من المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة بحمام الانف (80 بالمائة )، والمدرسة الابتدائية الزاوية 2 بمرناق (10 بالمائة)، والمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بالمحمدية (80 بالمائة) ، والمدرسة الابتدائية ابن رشيق نهج الجزائر (15 بالمائة)، والمدرسة الابتدائية دوار الحوش والمعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء (85 بالمائة)، والمدرسة الإعدادية المنجي سليم بالزهراء (15 بالمائة).اما بقية الاشغال الجزئية فتشمل استكمال بناء مخبر تقني بالمدرسة الإعدادية محمد صالح الجابري نزهة السلطان حمام الشط (30 بالمائة)، واجراء توسيعات ببناء وحدات صحية بكل من المدرسة الابتدائية بالعلالقة (60 بالمائة) وبالمدرسة الابتدائية 2 مارس بالمدينة الجديدة (50 بالمائة) وبالمدرسة الابتدائية الطيران بمرناق الى جانب فضاء للتحضيري بنفس المؤسسة (10 بالمائة)، واستكمال تسييج معهد بن عروس والمدرسة الابتدائية النور للمكفوفين ومعهد حمام الانف ومعهد النبهاني بحمام الانف.اما بخصوص الاشغال المرتبطة بالاحداثات الجديدة فتتعلق باحداث وحيد ويتمثل في المدرسة الابتدائية حي السلام ببومهل.يذكر انه في إطار متابعة المشاريع التربوية المتعلقة بالبنية الأساسية (إحداث، توسعة وصيانة)، تم خلال جلسة عامة انعقدت يوم 16 جانفي المنقضي واشرف عليها والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة وحضرها ممثلون عن جميع الهياكل ذات الصلة، تقديم عرض مفصل للمشاريع المرتبطة بقطاع التربية والبالغ عددها 220 مشروع موزعة بين 10 مشاريع تم إتمام إنجازها خلال سنة 2025 و31 مشروعا بصدد الإنجاز و40 مشروعا مبرمجا خلال سنة 2026، منها 9 مشاريع ذات صبغة مستعجلة و126 مشروعا في طور الدراسة و13 مشروعا صنفت معطلة لأسباب عقارية بالأساس.وبعد التداول فيها وخاصة في ما يتعلق بمراحل تقدمها (تخصيص الأرض بالنسبة للإحداثات، تقدم الإنجاز والدراسات)، تمت الدعوة إلى المتابعة الدورية لهاته المشاريع من طرف المعتمدين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية والمجالس المحلية والعمل على تذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تعترض التنفيذ في الإبان.كما أوصى الوالي بإتمام المشاريع التي بصدد الإنجاز قبل بداية السنة الدراسية 2027/2026 والحرص على انطلاق المشاريع المبرمجة لسنة 2026 في أجل أقصاه شهر جوان من السنة الحالية.