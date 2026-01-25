قبلي: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تؤمن قرابة 500 عيادة مجانية لمرضى منطقة البليدات والقرى المجاورة لها

نظمت الجمعية الخيرية بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، صباح اليوم الاحد، قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة مرضى المنطقة والقرى المجاورة لها، وذلك تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع كل من مجمع الصحة الأساسية بقبلي وجمعية أطباء قفصة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للتربية، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان هذه القافلة التي تضم 18 اختصاصا ويؤمنها اكثر من 30 طبيبا، تندرج في اطار استراتيجية وزارة الاشراف لتقريب خدمات طب الاختصاص من مستحقيها في مختلف مناطق البلاد وخاصة منها المناطق الداخلية، وتقوم بتامين العيادات للمرضى الذين ناهز عددهم 500 شخص، بكل من المركز الوسيط والمدرسة الإعدادية بالبليدات، واشار الى انه قد تم التركيز خلال هذه القافلة على الاختصاصات التي تفتقد اليها الجهة في قطاع الصحة العمومية، بهدف تجنيب المواطنين عناء التنقل للولايات المجاورة للقيام ببعض الفحوصات.في ذات الاطار، اكد المدير الجهوي للصحة ان خدمات القافلة الطبية تركزت أيضا على مجالين يعنى الأول بصحة الام والطفل حيث تضم القافلة أطباء في اختصاص طب النساء والتوليد ووحدة للصحة الجنسية والانجابية والتقصي المبكر على سرطانات الثدي وعنق الرحم علاوة على اختصاص طب الأطفال، مع تنظيم ورشات في التحسيس والتوعية حول صحة الام والطفلويعنى المجال الثاني لخدمات القافلة بالأمراض المزمنة وخاصة منها التعكرات الناجمة عن هذه الامراض مثل امراض السكري والدم وامراض الجهاز التنفسي حيث تضم القافلة أطباء في اختصاصات طب القلب مع تامين عملية التصوير بالصدى، إضافة الى اختصاص طب الكلى والمجاري البولية والطب الباطني وطب الشيخوخة مع وجود وحدة لقيس ضغط الدم والسكري وقيس التنفس وأطباء في اختصاص فقر الدم وامراض الدم السريري والامراض الصدرية.وأشار المكني الى انه ستتم متابعة الحالات الصحية التي تتطلب المزيد من الفحوصات او الايواء بالمؤسسات الصحية بالجهة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة لضمان استمرارية العلاج للمرضى وتحقيق القافلة لاهدافها.وعبر عدد من المرضى الذين انتفعوا بخدمات هذه القافلة لصحفي "وات" عن سعادتهم بهذه البادرة الطبية التي تضم قرابة 20 اختصاصا والتي استجابت لتطلعات أهالي المنطقة وأهالي القرى المجاورة لها خاصة من حيث توفر بعض الاختصاصات التي تفتقدها الجهة وهو ما جنبهم عناء التنقل للولايات المجاورة للقيام بالكثير من الفحوصات وما يترتب عن ذلك من مشاق بدنية ومصاريف مادية، واعربوا عن أملهم في ان تتكرر مثل هذه البادرة في مختلف مناطق الولاية لتقريب خدمات طب الاختصاص من مستحقيها أينما كانوا.