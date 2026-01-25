منوبة: ارتفاع نسبة امتلاء البحيرات الجبلية من 10 الى 45 بالمائة

بلغت نسبة امتلاء البحيرات الجبلية الموزعة على مختلف مناطق ولاية منوبة، 45 بالمائة، وذلك على إثر الامطار الأخيرة التي تهاطلت، وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من مصالح دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للفلاحة .وارتفعت نسبة امتلاء البحيرات وعددها 22 بحيرة وظيفية، من 10 بالمائة الى 45 بالمائة (نسبة عامة)، فيما بلغت نسبة امتلاء ثلاث بحيرات 100 بالمائة، بما قد يساهم في توفير مياه الري وتحسين الإنتاج الفلاحي ومجابهة التغيرات المناخية ودعم دخل صغار الفلاّحين.وتحظى هذه البحيرات وعددها الجملي 29 بحيرة (منها 4 بحيرات أصبحت غير وظيفية بسبب تراكم الاوحال بها) ببرنامج صيانة سنوي وكلما اقتضى الامر، وذلك لتفعيل دورها وضمان حسن استغلال مواردها، وفق ذات المعطيات.واضافة الى ارتفاع الموارد المائية بهذه البحيرات، بلغ منسوب سد العروسية بالبطان (وهو ليس سد تعبئة بل هو حاجز مائي لتعلية مستوى الماء المزود لقنوات سطحية) مستوى 36.35 مترا (بقياس يوم امس السبت) بعد ان تمت تغذيته خلال الامطار الأخيرة بروافد مجردة من تستور ومجاز الباب والسلوقية والهريّ، بعد ان كان يتغذى عادة من سحوبات سد سيدي سالم بباجة عبر وادي مجردة، وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من الإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة.وقد كانت الامطار الأخيرة اختبارا لنجاعة عنصر استصلاح سد العروسية المتحرك المنشأ سنة 1954 ونجاعة التدخلات التي تم القيام بها، والمندرجة في إطار برنامج التصرّف المندمج في الموارد المائية الذي تنجزه الإدارة العامة وذلك بكلفة جملية قدرت ب243,5 مليون دينار، ويشمل تعلية سد بوهرتمة وإعادة تهيئة منظومة قنال مجردة الوطن القبلي انطلاقا من سد العروسية إلى محطة الضخّ بفندق الجديد .وقامت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة، بإشراف المكلفة بتسيير المندوبية بسمة المدوري، طيلة أيام هطول الامطار، بمعاينة جميع المنشات من بحيرات وسد ووديان بالجهة، والقيام بالتدخلات الفورية بإزالة الحواجز وصيانة منشاة مائية على وادي شافر ولضمان سيولة المياه، مع متابعة تطورالمخزونات خلال الامطار.كما تنكب المندوبية حاليا على معاينة المساحات التي غمرتها المياه رغم التدخل باشغال فورية لتحويل مجرى المياه بعد فيضان وادي الشقافة على مستوى الحليفاية بالجديدة، وتحديد الاضرار الناجمة عن سيول الماء والتي طالت بعض المساحات الزراعية ومربي نحل وصاحب مشروع تربية دواجن بالمرناقية.