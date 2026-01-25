قفصة: تواصل فعاليات المعرض التجاري والاقتصادي في دورته 18 بمشاركة اكثر من 100 عارض وعارضة

تتواصل بفضاء القصبة المحاذي لمسرح البرج الاثري بولاية قفصة، فعاليات المعرض التجاري والاقتصادي في دورته 18 بمشاركة اكثر من 100 عارض وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بتنظيم من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقفصة.وافاد المشرف على المعرض عبد القادر الدهماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المنتوجات المتوفرة بالمعرض، الذي انطلق منذ يوم 20 جانفي الجاري وسيتواصل إلى غاية 15 فيفري القادم، تتمثل في ملابس واحذية جاهزة واواني وتحف فخارية وعطورات وحلويات ومفروشات.واضاف أنّ المعرض يعد فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية والإجتماعية بولاية قفصة، خاصة وأن اسعار المبيعات في المتناول، مشيرا إلى أن الإقبال على المعرض كان مقبولا في أيامه الأولى ومن المنتظر أن يرتفع عدد زواره في الأيام القليلة القادمة.واعتبر عدد من الباعة المشاركين في المعرض التجاري والاقتصادي بقفصة في تصريحات متطابقة لصحفي /وات/، أنّ الاقبال على معروضاتهم كان جيدا وانّ أسعار البيع أقل من باقي الفضاءات وفي مستوى انتظارات المواطنين.