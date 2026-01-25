Babnet   Latest update 12:37 Tunis

رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم : نهضة بركان المغربي يتعادل سلبا مع ضيفه بيراميدز المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ce26e90916889.14720992_onphikgfmjeql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 09:45 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تعادل نهضة بركان المغربي مع ضيفه بيراميدز المصري دون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
وعن نفس المجموعة، تعادل باور ديناموز الزامبي أمس مع ريفرز يونايتد النيجيري بالنتيجة ذاتها.
وعقب إجراء مباريات الجولة الثالثة، يحتل الفريق البرتقالي الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي معين الشعباني المركز الأول برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق المصري (7 ن)، بينما يحتل باور ديناموز وريفرز يونايتد المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ولحساب الجولة الرابعة التي تقام نهاية الاسبوع الجاري، يستضيف بيراميدز نهضة بركان، في حين يستقبل الفريق النيجيري نظيره الزامبي.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322509

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
17°-7
17°-12
16°-13
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>