رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم : نهضة بركان المغربي يتعادل سلبا مع ضيفه بيراميدز المصري

تعادل نهضة بركان المغربي مع ضيفه بيراميدز المصري دون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.وعن نفس المجموعة، تعادل باور ديناموز الزامبي أمس مع ريفرز يونايتد النيجيري بالنتيجة ذاتها.وعقب إجراء مباريات الجولة الثالثة، يحتل الفريق البرتقالي الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي معين الشعباني المركز الأول برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق المصري (7 ن)، بينما يحتل باور ديناموز وريفرز يونايتد المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.ولحساب الجولة الرابعة التي تقام نهاية الاسبوع الجاري، يستضيف بيراميدز نهضة بركان، في حين يستقبل الفريق النيجيري نظيره الزامبي.