Babnet   Latest update 17:50 Tunis

شبيبة القيروان - البلجيكي لوك ايمايل يخلف منير راشد في تدريب فريق كرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974f12036eaf6.69465174_pqelikgfjhomn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 17:18 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلنت شبيبة القيروان اليوم السبت عن فسخ العقد بالتراضي مع المدرّب منير راشد والتعاقد رسميا مع البلجيكي لوك إيمايل لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.
وتحتل شبيبة القيروان عقب مرور 17 جولة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من اربعة انتصارات وتعادلين و11 هزيمة.
ويحل نادي عاصمة الاغالبة ضيفا على الترجي الرياضي يوم الثلاثاء القادم لحساب الجولة الثامنة عشرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322479

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>