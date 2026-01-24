شبيبة القيروان - البلجيكي لوك ايمايل يخلف منير راشد في تدريب فريق كرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974f12036eaf6.69465174_pqelikgfjhomn.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت شبيبة القيروان اليوم السبت عن فسخ العقد بالتراضي مع المدرّب منير راشد والتعاقد رسميا مع البلجيكي لوك إيمايل لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.

وتحتل شبيبة القيروان عقب مرور 17 جولة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من اربعة انتصارات وتعادلين و11 هزيمة.

ويحل نادي عاصمة الاغالبة ضيفا على الترجي الرياضي يوم الثلاثاء القادم لحساب الجولة الثامنة عشرة.