بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين: النجم الساحلي ينهزم أمام أكاديمية أسباير القطرية (4-2)
انهزم النجم الرياضي الساحلي أمس الجمعة أمام أكاديمية أسباير القطرية بنتيجة 4-2، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين، التي تتواصل إلى غاية 29 جانفي الجاري.
وكان فريق جوهرة الساحل قد استهل مشواره في المسابقة بالتعادل دون أهداف مع غلاسغو رينجرز الاسكتلندي، قبل أن يفرض التعادل السلبي مجددًا في الجولة الثانية أمام أكاديمية محمد السادس المغربية.
وأنهى النجم الساحلي دور المجموعات في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، خلف أكاديمية أسباير المتصدرة بـ 9 نقاط، وأكاديمية محمد السادس التي جاءت ثانية بـ 4 نقاط، ومتقدمًا على غلاسغو رينجرز الذي حل في المرتبة الرابعة والأخيرة بـ نقطة واحدة.
وفي المجموعة الثانية، التي تُختتم مبارياتها اليوم السبت بإجراء الجولة الثالثة، يتصدر برشلونة الإسباني الترتيب بـ 4 نقاط، متقدمًا على كاشيوا ريسول الياباني (3 نقاط)، وباريس سان جيرمان الفرنسي (نقطتان)، ثم أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي (نقطة واحدة).
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المقرر يوم الاثنين 26 جانفي، فيما تخوض الفرق المتحصلة على المركزين الثالث والرابع الدور الترتيبي لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن يوم الأحد.
نتائج المجموعة الأولىالجمعة 23 جانفي 2026
* النجم الساحلي – أكاديمية أسباير: 2-4
* أكاديمية محمد السادس – غلاسغو رينجرز: 2-0
الاثنين 19 جانفي 2026
* أكاديمية أسباير – أكاديمية محمد السادس: 1-0
* النجم الساحلي – غلاسغو رينجرز: 0-0
الأربعاء 21 جانفي 2026
* غلاسغو رينجرز – أكاديمية أسباير: 1-2
* النجم الساحلي – أكاديمية محمد السادس: 0-0
الترتيب1. أكاديمية أسباير — 9 نقاط / 3 مباريات
2. أكاديمية محمد السادس — 4 نقاط / 3 مباريات
3. النجم الساحلي — نقطتان / 3 مباريات
4. غلاسغو رينجرز — نقطة واحدة / 3 مباريات
