بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين: النجم الساحلي ينهزم أمام أكاديمية أسباير القطرية (4-2)

نتائج المجموعة الأولى



الترتيب



انهزمأمس الجمعة أمامالقطرية بنتيجة، لحسابمن منافساتضمن، التي تتواصل إلى غايةوكان فريققد استهل مشواره في المسابقة بالتعادل دون أهداف معالاسكتلندي، قبل أن يفرض التعادل السلبي مجددًا في الجولة الثانية أمامالمغربية.وأنهى النجم الساحليبرصيد، خلفالمتصدرة بـ، والتي جاءت ثانية بـ، ومتقدمًا علىالذي حل في المرتبة الرابعة والأخيرة بـوفي، التي تُختتم مبارياتها اليوم السبت بإجراء الجولة الثالثة، يتصدرالإسباني الترتيب بـ، متقدمًا علىالياباني ()، والفرنسي ()، ثم).ويتأهلمن كل مجموعة إلىالمقرر يوم، فيما تخوض الفرق المتحصلة علىالدور الترتيبي لتحديد المراكز منيوم* النجم الساحلي – أكاديمية أسباير:* أكاديمية محمد السادس – غلاسغو رينجرز:* أكاديمية أسباير – أكاديمية محمد السادس:* النجم الساحلي – غلاسغو رينجرز:* غلاسغو رينجرز – أكاديمية أسباير:* النجم الساحلي – أكاديمية محمد السادس:1. أكاديمية أسباير —2. أكاديمية محمد السادس —3. النجم الساحلي —4. غلاسغو رينجرز —