تونس تشارك بالصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة المزمع تنظيمه بامستردام يومي 19 و 20 ماي 2026

ينظم مركز النهوض بالصادرات مشاركة المؤسسات التونسيّة في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة بالم 2026، وهو موعد عالمي مخصص لعلامات الموزعين، المزمع تنظيمه يومي 19 و20 ماي 2026 بمدينة امستردام بهولنداوستتيح هذه المشاركة، فرصة للمؤسسات التونسية للقاء المشترين والموزعين الدوليين وتعزيز حضورها التصديري، فضلا عن تطوير منافذها في الأسواق الأوروبية والدوليةكما ستشكل هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن دار المصدر، واجهة مميزة للتعريف بالكفاءات التونسية وتثمين المنتجات ذات القيمة المضافة العاليةوسيجمع هذا الصالون، الذي سينظّم من قبل الرابطة الدولية لمصنعي العلامات التجارية الخاصة، موزعين ومصنعين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكينهم من اكتشاف منتجات جديدة وإقامة شراكات جديدة واستكشاف أفكار مبتكرة تساهم في نجاح وتطوير برامج العلامات التجارية الخاصة بهم.