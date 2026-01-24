Babnet   Latest update 19:38 Tunis

ندوة تونس - الكيبيك حول "ريادة الاعمال العلمية في صميم الابتكارات والسيادة التكنولوجية" من 26 الى 28 جانفي 2026 بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974ca7650d626.49386859_fmpkniheqoljg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 18:13 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تنظّم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، بالتّعاون مع مكتب الكيبيك بالرباط، من 26 الى 28 جانفي 2026 بتونس، ندوة تونس - الكيبيك تحت شعار "ريادة الاعمال العلمية في صميم الابتكارات والسيادة التكنولوجية".

وتهدف هذه الندوة الدولية الى ابراز الدور الاستراتيجي لتثمين نتائج البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي والانتقال البيئي.


وتسعى الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب الكيبيك بالرباط، من خلال هذه الندوة الى تعزيز آليات دعم ريادة الاعمال العلمية وتدعيم التعاون بين تونس والكيبيك في مجال استراتيجي يهم مستقبل الجانبين.


واعتبر منظمو هذه التظاهرة أنّ ريادة الاعمال العلمية، تعدّ، اليوم، رافعة أساسية لتحويل مخرجات البحث العلمي الى قيمة مضافة ومؤسسات مبتكرة وحلول علمية لمواجهة التحديات المجتمعية.
واضافوا ان تونس والكيبيك تشتركان في رؤية موحدّة تتمثل في تعزيز منظومة الابتكار لديهما عبر ثلاثة محاور رئيسية وهي الملكية الفكرية والاحتضان والتسريع.

وتتطلّع هذه النّدوة الدولية الى تعزيز هياكل تثمين البحث العلمي ودعم ريادة الاعمال العلمية في كلّ من تونس والكيبيك من خلال تبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوين مشتركة وتطوير تعاون مستدام.

وتسعى النّدوة، بشكل أدقّ، حسب المصدر ذاته إلى تقاسم أفضل الممارسات في تونس والكيبيك في مجال ريادة الاعمال العلمية واستكشاف نماذج مبتكرة للاحتضان الاكاديمي والتكنولوجي وتعميق المعارف المتعلقة بالادارة الاستراتيجية للمكلية الفكرية ودعم المنظومات الريادية والعلمية لدى كلا الجانبين وتثمين التجارب الناجحة في ريادة الاعمال العملية وارساء جسور تعاون دائمة بين هياكل المرافقة والدعم.
