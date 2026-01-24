Babnet   Latest update 15:41 Tunis

أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع ... من 17 إلى 24 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fa8ae0202799.17819271_ihfnejplkmqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 15:28 قراءة: 2 د, 47 ث
      
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت متابعتها خلال الأسبوع المنقضي:

17 جانفي

* وفاة كمال العبيدي، الصحفي التونسي والناشط في مجال إصلاح الإعلام والاتصال.
* تأخير النظر في القضية المتعلقة بـ فرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة) إلى جلسة الثلاثاء 20 جانفي.


18 جانفي

* النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن بالاحتفاظ بـ سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه.
* تعذر رؤية الهلال يوم الأحد 18 جانفي 2026، وبالتالي يكون مفتتح شهر شعبان 1447 هـ يوم الثلاثاء 20 جانفي.

19 جانفي

* والي تونس عماد بوخريص يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية المنتظرة.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تؤخر النظر في قضية “التآمر 2” إلى 2 فيفري، تأخيرًا نهائيًا، مع رفض الإفراج عن أحد المتهمين.
* الديوان الوطني للحماية المدنية يحذّر من أمطار غزيرة جدًا قد تفوق المعدلات المسجلة سابقًا بولاية تونس.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للباس والتموين.
* جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية (13 لجنة).
* وزير الداخلية خالد النوري يتابع الوضع العام بالبلاد على إثر التقلبات المناخية بتعليمات من رئيس الجمهورية.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ويؤكد استمرار العمل لإيجاد حلول لتلبية حاجيات المواطنين.

20 جانفي

* تمثيليات دبلوماسية بتونس تعلن غلق أبوابها بسبب الاضطرابات الجوية.
* الفرع الجهوي للمحامين بتونس يقرر تعليق الجلسات بمحاكم تونس الكبرى.
* وفاة ثلاثة أشخاص بالمكنين (المنستير) بسبب التقلبات الجوية، مع إجلاء 15 شخصًا ومساعدة 300 مواطن.
* المرصد الوطني لسلامة المرور يحذّر من انقطاع طرقات واضطرابات مرورية.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل ممثلين عن موظفين بالوظيفة العمومية.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في زيارة إلى الأردن ويؤكد العمل على تعزيز التعاون الثنائي.
* توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الأردني.
* رئيس الجمهورية يعاين الأوضاع ميدانيًا في رادس وقرمبالية والحمامات والمكنين، ويتابع عمليات الإنقاذ.
* افتتاح التمرين البحري متعدد الأطراف “PHOENIX EXPRESS 26” بحلق الوادي بمشاركة 9 دول.

21 جانفي

* انقطاع عديد الطرقات والحرس الوطني يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
* وزير الخارجية يلتقي الملك عبد الله الثاني بعمان.
* الحماية المدنية تعلن تنفيذ 263 عملية إجلاء و941 عملية شفط مياه.
* كاتب الدولة محمد بن عيّاد يؤكد أهمية تعزيز التعاون المتوسطي خاصة في ملف الهجرة.

22 جانفي

* تونس تتسلّم معدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز مراقبة الحدود.
* سفارة تونس ببكين تعلن عن إنتاج جوازات سفر مقروءة آليًا لأول مرة.
* ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص.
* المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام ينبه إلى التعثّر في تكريس أهداف 25 جويلية.
* وزير الخارجية يعلن انطلاق إعداد إطار التعاون مع الأمم المتحدة 2027–2031.
* القضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر بجهة ماجل بلعباس (القصرين).
* أحكام بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضايا غسل أموال وجرائم جبائية.
* اختتام انتخاب اللجان القارة السيادية بمجلس نواب الشعب.

23 جانفي

* رئيس الجمهورية يستقبل سفيرتي بولونيا والبرتغال في زيارات توديع.
* الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ترفض شرط الترخيص المسبق لزيارة السجون.
* وزارة الخارجية تعلن افتتاح وكالتين قنصليتين بأجاكسيو وبوردو.
* اختتام تمرين PHOENIX EXPRESS 26 بحلق الوادي.
* اجتماع بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية لمتابعة تداعيات الفيضانات، بحضور رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322472

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>