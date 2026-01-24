أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع ... من 17 إلى 24 جانفي 2026
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت متابعتها خلال الأسبوع المنقضي:
17 جانفي* وفاة كمال العبيدي، الصحفي التونسي والناشط في مجال إصلاح الإعلام والاتصال.
* تأخير النظر في القضية المتعلقة بـ فرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة) إلى جلسة الثلاثاء 20 جانفي.
18 جانفي* النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن بالاحتفاظ بـ سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه.
* تعذر رؤية الهلال يوم الأحد 18 جانفي 2026، وبالتالي يكون مفتتح شهر شعبان 1447 هـ يوم الثلاثاء 20 جانفي.
19 جانفي* والي تونس عماد بوخريص يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية المنتظرة.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تؤخر النظر في قضية “التآمر 2” إلى 2 فيفري، تأخيرًا نهائيًا، مع رفض الإفراج عن أحد المتهمين.
* الديوان الوطني للحماية المدنية يحذّر من أمطار غزيرة جدًا قد تفوق المعدلات المسجلة سابقًا بولاية تونس.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للباس والتموين.
* جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية (13 لجنة).
* وزير الداخلية خالد النوري يتابع الوضع العام بالبلاد على إثر التقلبات المناخية بتعليمات من رئيس الجمهورية.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ويؤكد استمرار العمل لإيجاد حلول لتلبية حاجيات المواطنين.
20 جانفي* تمثيليات دبلوماسية بتونس تعلن غلق أبوابها بسبب الاضطرابات الجوية.
* الفرع الجهوي للمحامين بتونس يقرر تعليق الجلسات بمحاكم تونس الكبرى.
* وفاة ثلاثة أشخاص بالمكنين (المنستير) بسبب التقلبات الجوية، مع إجلاء 15 شخصًا ومساعدة 300 مواطن.
* المرصد الوطني لسلامة المرور يحذّر من انقطاع طرقات واضطرابات مرورية.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل ممثلين عن موظفين بالوظيفة العمومية.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في زيارة إلى الأردن ويؤكد العمل على تعزيز التعاون الثنائي.
* توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الأردني.
* رئيس الجمهورية يعاين الأوضاع ميدانيًا في رادس وقرمبالية والحمامات والمكنين، ويتابع عمليات الإنقاذ.
* افتتاح التمرين البحري متعدد الأطراف “PHOENIX EXPRESS 26” بحلق الوادي بمشاركة 9 دول.
21 جانفي* انقطاع عديد الطرقات والحرس الوطني يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
* وزير الخارجية يلتقي الملك عبد الله الثاني بعمان.
* الحماية المدنية تعلن تنفيذ 263 عملية إجلاء و941 عملية شفط مياه.
* كاتب الدولة محمد بن عيّاد يؤكد أهمية تعزيز التعاون المتوسطي خاصة في ملف الهجرة.
22 جانفي* تونس تتسلّم معدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز مراقبة الحدود.
* سفارة تونس ببكين تعلن عن إنتاج جوازات سفر مقروءة آليًا لأول مرة.
* ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص.
* المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام ينبه إلى التعثّر في تكريس أهداف 25 جويلية.
* وزير الخارجية يعلن انطلاق إعداد إطار التعاون مع الأمم المتحدة 2027–2031.
* القضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر بجهة ماجل بلعباس (القصرين).
* أحكام بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضايا غسل أموال وجرائم جبائية.
* اختتام انتخاب اللجان القارة السيادية بمجلس نواب الشعب.
23 جانفي* رئيس الجمهورية يستقبل سفيرتي بولونيا والبرتغال في زيارات توديع.
* الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ترفض شرط الترخيص المسبق لزيارة السجون.
* وزارة الخارجية تعلن افتتاح وكالتين قنصليتين بأجاكسيو وبوردو.
* اختتام تمرين PHOENIX EXPRESS 26 بحلق الوادي.
* اجتماع بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية لمتابعة تداعيات الفيضانات، بحضور رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.
17 جانفي* وفاة كمال العبيدي، الصحفي التونسي والناشط في مجال إصلاح الإعلام والاتصال.
* تأخير النظر في القضية المتعلقة بـ فرار خمسة مساجين إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة) إلى جلسة الثلاثاء 20 جانفي.
18 جانفي* النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن بالاحتفاظ بـ سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه.
* تعذر رؤية الهلال يوم الأحد 18 جانفي 2026، وبالتالي يكون مفتتح شهر شعبان 1447 هـ يوم الثلاثاء 20 جانفي.
19 جانفي* والي تونس عماد بوخريص يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية المنتظرة.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تؤخر النظر في قضية “التآمر 2” إلى 2 فيفري، تأخيرًا نهائيًا، مع رفض الإفراج عن أحد المتهمين.
* الديوان الوطني للحماية المدنية يحذّر من أمطار غزيرة جدًا قد تفوق المعدلات المسجلة سابقًا بولاية تونس.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للباس والتموين.
* جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية (13 لجنة).
* وزير الداخلية خالد النوري يتابع الوضع العام بالبلاد على إثر التقلبات المناخية بتعليمات من رئيس الجمهورية.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ويؤكد استمرار العمل لإيجاد حلول لتلبية حاجيات المواطنين.
20 جانفي* تمثيليات دبلوماسية بتونس تعلن غلق أبوابها بسبب الاضطرابات الجوية.
* الفرع الجهوي للمحامين بتونس يقرر تعليق الجلسات بمحاكم تونس الكبرى.
* وفاة ثلاثة أشخاص بالمكنين (المنستير) بسبب التقلبات الجوية، مع إجلاء 15 شخصًا ومساعدة 300 مواطن.
* المرصد الوطني لسلامة المرور يحذّر من انقطاع طرقات واضطرابات مرورية.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل ممثلين عن موظفين بالوظيفة العمومية.
* وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في زيارة إلى الأردن ويؤكد العمل على تعزيز التعاون الثنائي.
* توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الأردني.
* رئيس الجمهورية يعاين الأوضاع ميدانيًا في رادس وقرمبالية والحمامات والمكنين، ويتابع عمليات الإنقاذ.
* افتتاح التمرين البحري متعدد الأطراف “PHOENIX EXPRESS 26” بحلق الوادي بمشاركة 9 دول.
21 جانفي* انقطاع عديد الطرقات والحرس الوطني يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
* وزير الخارجية يلتقي الملك عبد الله الثاني بعمان.
* الحماية المدنية تعلن تنفيذ 263 عملية إجلاء و941 عملية شفط مياه.
* كاتب الدولة محمد بن عيّاد يؤكد أهمية تعزيز التعاون المتوسطي خاصة في ملف الهجرة.
22 جانفي* تونس تتسلّم معدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز مراقبة الحدود.
* سفارة تونس ببكين تعلن عن إنتاج جوازات سفر مقروءة آليًا لأول مرة.
* ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص.
* المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام ينبه إلى التعثّر في تكريس أهداف 25 جويلية.
* وزير الخارجية يعلن انطلاق إعداد إطار التعاون مع الأمم المتحدة 2027–2031.
* القضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة عناصر بجهة ماجل بلعباس (القصرين).
* أحكام بالسجن ضد برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضايا غسل أموال وجرائم جبائية.
* اختتام انتخاب اللجان القارة السيادية بمجلس نواب الشعب.
23 جانفي* رئيس الجمهورية يستقبل سفيرتي بولونيا والبرتغال في زيارات توديع.
* الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ترفض شرط الترخيص المسبق لزيارة السجون.
* وزارة الخارجية تعلن افتتاح وكالتين قنصليتين بأجاكسيو وبوردو.
* اختتام تمرين PHOENIX EXPRESS 26 بحلق الوادي.
* اجتماع بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية لمتابعة تداعيات الفيضانات، بحضور رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322472