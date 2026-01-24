Babnet   Latest update 15:05 Tunis

الاولمبي الباجي يعزز صفوفه باللاعب خالد وادة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974c71d572641.69672552_mkqjfiplneohg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 14:19
      
أعلن الاولمبي الباجي أمس الجمعة عن تعاقده مع اللاعب خالد وادة لمدة موسم ونصف.
ويشغل وادة البالغ من العمر 25 سنة، خطة الظهير ايمن، وتلقى تكوينه في النجم الساحلي قبل انتقاله الى سبورتينغ المكنين.


جدير بالتذكير ان أبناء المدرب لطفي السليمي يحتلون المركز 16 والاخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 12 نقطة.
ويستقبل فريق "اللقالق" الاتحاد المنستيري بملعب بوجمعة الكميتي يوم الاربعاء القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثامنة عشرة للبطولة.
