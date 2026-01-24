الاولمبي الباجي يعزز صفوفه باللاعب خالد وادة

أعلن الاولمبي الباجي أمس الجمعة عن تعاقده مع اللاعب خالد وادة لمدة موسم ونصف.ويشغل وادة البالغ من العمر 25 سنة، خطة الظهير ايمن، وتلقى تكوينه في النجم الساحلي قبل انتقاله الى سبورتينغ المكنين.جدير بالتذكير ان أبناء المدرب لطفي السليمي يحتلون المركز 16 والاخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 12 نقطة.ويستقبل فريق "اللقالق" الاتحاد المنستيري بملعب بوجمعة الكميتي يوم الاربعاء القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثامنة عشرة للبطولة.