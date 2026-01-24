Babnet   Latest update 13:31 Tunis

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعزز اسطولها بعشر حافلات رفاهة جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974ac522913b7.51738450_nojfeklqhgimp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 12:25 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكدّت الشركة الوطنية للنقل بين المدن اقتناءها "عشرة حافلات رفاهة جديدة بمواصفات عالية الجودة وذلك في اطار تحسين مستوى جودة خدماتها المسداة".

وأعلنت الشركة في بلاغ صادر عنها، السبت، عن إحداث خطين جديدين عبر الطريق السريعة ابتداء من، الإثنين 26 جانفي 2026، ويتعلق الخط الاول بڨابس/تونس (سفرة واحدة ذهابا وإياب ).


  وسيكون الانطلاق من قابس على الساعة الثالثة صباحا، وإيابا من تونس العاصمة (محطة باب عليوة)، على الساعة الرابعة  بعد الزوال.


ويربط الخط الثاني بين سوسة وتونس (سفرتين ذهابا وإيابا). ويكون الانطلاق من سوسة، حيث ستكون السفرة الأولى على الساعة الخامسة والنصف صباحا، والسفرة الثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال في اتجاه تونس العاصمة (باب عليوة).

  اما الانطلاق من تونس العاصمة (باب عليوة)، ستكون السفرة الأولى على الساعة التاسعة صباحا والسفرة الثانية على الساعة السادسة مساء في اتجاه سوسة.

وسيتم، وفق المصدر، استرجاع نسق تواتر سفرات عدد هام من الخطوط الأخرى بواسطة بقية الحافلات الجديدة.

يشار إلى أنّه سيتم تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة تباعا، واحداث خطوط جديدة وتعزيز تواتر السفرات حال استلام الشركة لحصتها من الحافلات الصينية في إطار الصفقة الدولية، والتي سيتم بفضلها الانطلاق الفعلي في تنفيذ استراتيجية الدولة القائمة على الإسهام في إحكام الربط بين مختلف الأقاليم والجهات.
