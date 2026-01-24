اتفاق يقضي إحداث كرسي بالسرور بكلية الطب بتونس وإطلاق برنامج تعاون ثلاثي مع جامعة أكسفورد ومؤسسة بالسرور

تم الاتفاق، يوم أمس الجمعة خلال جلسة عمل بين وزارة الصحّة وجامعة أكسفورد ومؤسّسة بالسرور للأعمال الخيرية، تمحورت حول الخطّ الأوّل والرّعاية الصحيّة الأساسيّة وطب العائلة، على إحداث كرسي بالسرور بكليّة الطب بتونس وإطلاق برنامج تعاون ثلاثي بين جامعة أكسفورد وكليّة الطب بتونس ومؤسّسة بالسرور.كما تم الاتفاق، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحّة اليوم السّبت، على تنظيم ورشات تكوينية وتدريبية مع التركيز على تكوين المكوّنين، ودعم البحث التطبيقي لتحسين الخدمات في الجهات وبلورة خارطة طريق واضحة مع رزنامة دقيقة، وإعداد مشروع مذكرة تفاهم في أقرب الآجال.وأكد الحاضرون خلال هذه الجلسة، على أن الرعاية الصحية في الخطّ الأوّل تمثّل أولوية قصوى، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين، لما لها من دور محوري في تعزيز الوقاية، ومتابعة الأمراض المزمنة، وحماية الأم والطفل، إلى جانب رفع جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات.وفي ختام الجلسة، زار الوفد المستشفى الرقمي بوزارة الصحّة للاطّلاع على تقدّم مشاريع الطبّ عن بُعد لتكون المنظومة الصحيّة العموميّة أكثر قربا للمواطن.وحضر هذه الجلسة، المنعقدة بإشراف كل من وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، والبروفيسور "سير عزيز شيخ" Sir Aziz Sheikh على الوفد الجامعي من أكسفورد، والأستاذ الصادق بالسرور، وعميد كليّة الطب بتونس إيهاب اللبّان.ويذكر أن مؤسسة بالسرور (تتعاون مع جامعة مونتريال واليونسكو) يترأسها الدكتور التونسي الصادق بالسرور، تركز على دعم البحوث الطبية (كرسي طب العائلة)، وعلوم الصحة، وتعزيز الثقافة والتراث في تونس، وتمنح سنويا جائزتي الصادق بالسرور للامتياز في الطبّ وعلوم الصحّة ( قيمة كل واحدة 5 آلاف دولار كندي) بهدف تشجيع الامتياز عبر التجديد في مجال البحث وتطوير ونقل المعرفة في مجال الطب وعلوم الصحة في تونس وكذلك تحفيز التميز والتجديد في مجال تكوين طلبة كليات الطب وعلوم الصحة.