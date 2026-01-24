Babnet   Latest update 15:05 Tunis

وزارة التعليم العالي تنظم خلال شهر مارس القادم مناظرة إعادة التوجيه الجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 14:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في شهر مارس 2026، المناظرات السنوية لإعادة التوجيه الجامعي بكل الجامعات والادارة العامة للدراسات التكنولوجية على أن تُفرد شعب الطب وطب الاسنان والصيدلة بمناظرة إعادة توجيه موحدة تتداول على تنظيمها الجامعات المعنية بهذه الشعب، حسب منشور للوزارة.

وتهم المناظرات جميع الطلبة الراغبين في ذلك من المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، مع إمكانية ترشح المعني إلى شعبة واحدة أو أكثر حسب ما تسمح به الروزمانة التي يم تحديدها من قبل الجامعات والادارة العامة للدراسات التكنولوجية بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الطالبية.


وتشمل كل مناظرة على اختبارين أو ثلاثة تتعلق بالبرامج التعليمية الرسمية للسنة الرابعة ثانوي ويحدد رئيس الجامعة والمدير العام للدراسات التكنولوجية عدد البقاع المفتوحة للتناظر في كل شعبة بكل مؤسسة بـنسبة 15 بالمائة كحد أقصى من عدد المسجلين بالسنة الأولى للسنة الجامعية المتعلقة بالمناظرة.


ويتم القبول النهائي للناجحين في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي بإحدى الشعب حسب ترتيبهم التفاضلي وترتيب اختياراتهم وفي صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في آخر القائمة تعتمد مقاييس مضبوطة ويتمتع الناجحون في مناظرة اعادة التوجيه بتسجيل أول.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322459

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>