وزارة التعليم العالي تنظم خلال شهر مارس القادم مناظرة إعادة التوجيه الجامعي

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في شهر مارس 2026، المناظرات السنوية لإعادة التوجيه الجامعي بكل الجامعات والادارة العامة للدراسات التكنولوجية على أن تُفرد شعب الطب وطب الاسنان والصيدلة بمناظرة إعادة توجيه موحدة تتداول على تنظيمها الجامعات المعنية بهذه الشعب، حسب منشور للوزارة.وتهم المناظرات جميع الطلبة الراغبين في ذلك من المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، مع إمكانية ترشح المعني إلى شعبة واحدة أو أكثر حسب ما تسمح به الروزمانة التي يم تحديدها من قبل الجامعات والادارة العامة للدراسات التكنولوجية بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الطالبية.وتشمل كل مناظرة على اختبارين أو ثلاثة تتعلق بالبرامج التعليمية الرسمية للسنة الرابعة ثانوي ويحدد رئيس الجامعة والمدير العام للدراسات التكنولوجية عدد البقاع المفتوحة للتناظر في كل شعبة بكل مؤسسة بـنسبة 15 بالمائة كحد أقصى من عدد المسجلين بالسنة الأولى للسنة الجامعية المتعلقة بالمناظرة.ويتم القبول النهائي للناجحين في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي بإحدى الشعب حسب ترتيبهم التفاضلي وترتيب اختياراتهم وفي صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في آخر القائمة تعتمد مقاييس مضبوطة ويتمتع الناجحون في مناظرة اعادة التوجيه بتسجيل أول.