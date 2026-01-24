Babnet   Latest update 13:31 Tunis

مفتي الجمهورية يشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663df42279f054.58107941_hnkfilmpqjoeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 13:31
      
شارك مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، في فعاليات المؤتمر الدولي (36) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "المهن في الإسلام أخلاقيّاتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذّي نظمته وزارة الأوقاف المصرية يومي 19 و 20 جانفي 2026.

وناقش المؤتمر، وفق بلاغ نشرته سفارة تونس بالقاهرة، عددا من القضايا المحورية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام وتأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة ولاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التأكيد على دور القيم الدينية في توجيه الممارسة المهنية والحفاظ على البعد الإنساني.


وقد حظي رؤساء الوفود، على هامش المشاركة في المؤتمر، باستقبال من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي،.
Babnet

