تايكواندو: تونس تشارك في الدورة الدولية وبطولة كأس العرب بالفجيرة باثني عشر عنصرا

ستكون تونس ممثلة في مسابقتي الدورة الدولية وبطولة كأس العرب للتايكواندو بالفجيرة بالامارات العربية المتحدة من 1 الى 9 فيفري القادم باثني عشر عنصرا من صنف الاواسط، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء رئيس الجامعة التونسية للتايكوندو سامي العوني اليوم الجمعة.وأضاف العوني ان المنتخب التونسي المشارك في المسابقتين يتكون من أبرار الجوبالي (-44 كغ) وسارة السالمي (-49 كغ) وكنزة السالمي (-52 كغ) وإستبرق ميراوي (-59 كغ) وإيلاف عليّة (+68 كغ) في الوسطيات ومالك المقراني (-51 كغ) وآدم حسناوي (-55 كغ) وأسامة جليدة (-55 كغ) وحيدر الرزايقي (-59 كغ) ويوسف الودرني (-63 كغ) وآدم دجبي (-68 كغ) وعبد الرحمان بوذينة (+78 كغ) في الأواسط.ويشرف على تدريب المنتخب في المسابقتين كل من المدرب والمكلف بالادارة الفنية الوطنية أيمن الورتاني والمدرب الوطني محمد البراهمي.وبيّن رئيس الجامعة ان بطولة الفجيرة الدولية تقام من 1 الى 5 فيفري القادم، على ان تنتظم بطولة كأس العرب من 6 الى 9 من ذات الشهر وسط مشاركة عالمية وعربية كبرى.وأوضح العوني ان الجامعة تستهدف في مفتتح السنة الجارية صنف الاواسط للمشاركة في كبرى التظاهرات الدولية في اطار انتهاج سياسة انتقائية تشمل عددا هاما من العناصر على درب المشاركة في قادم المواعيد الكبرى الخاصة بهذه الفئة العمرية، وأبرزها بطولة العالم للأواسط التي ستقام باوزباكستان من 12 الى 17 افريل 2026، في انتظار موعد الالعاب الاولمبية للشباب التي ستحتضنها العاصمة السينيغالية داكار من 31 اكتوبر الى 13 نوفمبر 2026.وأضاف العوني أن استراتيجية استهداف فئة الاواسط يدخل في خانة اعدادها للتدرج نحو صنف الاكابر للتحضير المبكر لقادم المواعيد، وأبرزها بطولة العالم للأكابر كازاخستان 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.