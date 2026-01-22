Babnet   Latest update 21:33 Tunis

الفيلم التونسي "صوت هند رجب" في القائمة القصيرة للأوسكار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69728701188483.24196624_lioqpfemjknhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 21:19 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تم اختيار الفيلم التونسي "صوت هند رجب" ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي ضمن الدورة 98 لحفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي سينتظم يوم 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويُعدّ هذا التتويج العمل الثالث للمخرجة كوثر بن هنية الذي تبلغ فيه أعمالها هذه المرحلة المتقدمة من جوائز الأوسكار، بعد ترشيح فيلمها الروائي "الرجل الذي باع ظهره" سنة 2021، ونجاح فيلمها الوثائقي "بنات ألفة" سنة 2024.


قصة إنسانية مؤثرة

يروي فيلم "صوت هند رجب" الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، والتي استشهدت بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جانفي 2024، بعد أن علقت داخل سيارة رفقة أقاربها الذين استشهدوا بدورهم في قطاع غزة.


وقد انتشرت على نطاق واسع الصرخات المسجلة التي أطلقتها الطفلة طلبًا للمساعدة عبر الإنترنت، لتتحول إلى رمز إنساني يجسّد استهداف المدنيين في غزة، وتحظى بتفاعل عالمي واسع.

السينما التونسية في الأوسكار

يُذكر أن السينما التونسية كانت قد بلغت، للمرة الأولى في تاريخها، القائمة النهائية لجوائز الأوسكار خلال الدورة 92 سنة 2020، من خلال الفيلم الروائي القصير "إخوان" للمخرجة مريم جوبار.

جائزة عالمية مرموقة

وتُعدّ جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي، التي كانت تُعرف سابقًا بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، من أبرز الجوائز السينمائية العالمية، إذ تكرّم الإنتاجات السينمائية خارج الولايات المتحدة، وتمنحها فرصة الوصول إلى جمهور دولي واسع، وتسليط الضوء على تنوع الرؤى الثقافية والإنسانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322378

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>