مستقبل قابس ينهي علاقته التعاقدية مع اللاعبين محمد الناصر حامد وياسين الميزوني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69727c495c25c5.95636736_fmqinjglkehop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 20:35
      
أعلن المستقبل الرياضي بقابس اليوم الخميس عن انهاء علاقته التعاقدية مع اللاعبين محمد الناصر حامد وياسين الميزوني.
وكان الجناح الايمن محمد الناصر حامد قد التحق في اوت 2025 بفريق الجليزة قادما من اتحاد بن قردان، في حين عزز ياسين الميزوني الذي يشغل خطة ظهير ايسر صفوف الفريق في سبتمبر 2025 قادما من الملعب التونسي.


وكان مستقبل قابس، الذي حقق امس الاربعاء فوزا على الاولمبي الباجي بنتيجة 1-0 لحساب الجولة السابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، قد اعلن في وقت سابق عن انهاء علاقته التعاقدية مع كل المدافع المحوري الدولي النيجري محمد عبد الرحمان، ومتوسط الدفاعي البوركيني ديالو داود.
