الاتحاد المنستيري ينهي علاقته التعاقدية مع اللاعب أيوب شعبان

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الخميس عن إنهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع اللاعب أيوب شعبان.وكان شعبان الذي يشغل خطة ظهير ايسر التحق بفريق عاصمة الرباط في صائفة 2025 قادما من اتحاد بن قردان.وكان الاتحاد المنستيري كشف في وقت سابق عن المنتدبين الجدد في فترة الميركاتو الشتوي، بعد تمكنه من رفع عقوبة المنع من الانتداب.وقامت ادارة الفريق بانتداب كل من متوسط الميدان الهجومي آدم بوليلة بعقد يمتد الى غاية 2028 والظهير الايسر أيمن بن محمد إلى غايـة 2027 ومتوسط الميدان الملغاشي بيهاجا تسيرافا إلى غاية 2029.