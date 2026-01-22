وزير الثقافة الإيطالي يزور عددا من المعالم الأثرية بقرطاج

زار وزير الثقافة الإيطالي "ألسندرو جيلي" عددا من أبرز المعالم والمواقع الأثرية بمنطقة قرطاج، مرفوقا بالمدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش وعدد من إطارات وزارة الشؤون الثقافية. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثقافي القائمة بين تونس وإيطاليا وضمن الزيارة الرسمية التي يؤديها الوزير الإيطالي إلى تونس يومي 21 و22 جانفي الحالي.وانطلقت الزيارة من الموقع الأثري بقرطاج، بما يحمله من قيمة تاريخية عالمية بوصفه شاهدا حيا على تعاقب الحضارات، حيث اطلع الوزير على مختلف مكوناته الأثرية التي تترجم القرطاجي والروماني وتأثيره الكبير في الفضاء المتوسطي.كما تحول وزير الثقافة الإيطالي إلى حمامات أنطونينوس التي تعدّ من أهم المنشآت الرومانية في إفريقيا، حيث اطلع على خصائصها المعمارية ودورها في الحياة الحضرية خلال العهد الروماني، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الحفظ والصيانة.وشملت الجولة أيضا المتحف المسيحي المبكر الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية النادرة المستخرجة من حفريات كنائس ومنازل وسيرك قرطاج، فضلا عن معروضات فخارية تم العثور عليها بالموانئ البونية وتعود إلى الفترة القديمة المتأخرة.وتندرج هذه الزيارة في سياق دعم التعاون التونسي الإيطالي في مجالات البحث الأثري وصيانة التراث وتبادل الخبرات، فضلا عن تطوير مشاريع مشتركة تُعنى بتثمين المواقع الأثرية وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي على المستويين الإقليمي والدولي.