الجلسة العامة الانتخابية المعادة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يوم 14 فيفري القادم

ونشرت الجامعة بلاغا اليوم الخميس يدعو من خلاله رئيس الجامعة نيابة عن اعضاء المكتب الجامعي أندية الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية للموسم الرياضي 2025-2026 للمشاركة في اشغال الجلسة العامة لانتخاب رئيس واعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بنظام القائمات للفترة النيابية المذكورة.يذكر ان لجنة الاستئناف الانتخابي التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اقرت بتاريخ 29 ديسمبر 2025 ببطلان الجلسة العامة لانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر الفارط والغاء نتائجها والاذن باعادتها طبق القانون.وجاء هذا القرار بعد قبول مطلب الطعن المقدم من قبل قائمة عقيل بن حسين شكلا وفي الاصل.وكانت الانتخابات التي دارت يوم 20 ديسمبر اسفرت عن فوز قائمة وليد بن محمد (22 صوتا) متقدمة على قائمتي عقيل بن حسين (11 صوتا) وحسن زيان (9 اصوات).وقامت قائمة عقيل بن حسين بالطعن في هذه الانتخابات لعدم احترام الفصل 56 من القانون الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم.