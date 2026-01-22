Babnet   Latest update 19:08 Tunis

الجلسة العامة الانتخابية المعادة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يوم 14 فيفري القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59091862ef41.54900669_qplheoigfnjmk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 17:45 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حددت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 14 فيفري القادم باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة قمرت لعقد الجلسة العامة الانتخابية المعادة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة للفترة النيابية 2026-2030.

ونشرت الجامعة بلاغا اليوم الخميس يدعو من خلاله رئيس الجامعة نيابة عن اعضاء المكتب الجامعي أندية الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية للموسم الرياضي 2025-2026 للمشاركة في اشغال الجلسة العامة لانتخاب رئيس واعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بنظام القائمات للفترة النيابية المذكورة.

يذكر ان لجنة الاستئناف الانتخابي التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اقرت بتاريخ 29 ديسمبر 2025 ببطلان الجلسة العامة لانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر الفارط والغاء نتائجها والاذن باعادتها طبق القانون.
وجاء هذا القرار بعد قبول مطلب الطعن المقدم من قبل قائمة عقيل بن حسين شكلا وفي الاصل.
وكانت الانتخابات التي دارت يوم 20 ديسمبر اسفرت عن فوز قائمة وليد بن محمد (22 صوتا) متقدمة على قائمتي عقيل بن حسين (11 صوتا) وحسن زيان (9 اصوات).

وقامت قائمة عقيل بن حسين بالطعن في هذه الانتخابات لعدم احترام الفصل 56 من القانون الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322369

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>