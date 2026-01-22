تضرّر وحدتين فندقيتين بقربة والحمامات وعدد من المشارب الشاطئية من الأمطار الأخيرة

ألحقت الأمطار الغزيرة والقياسيّة، التي تهاطلت على ولاية نابل خلال الأيام الأخيرة، أضرارا كبيرة بوحدتين فندقيتين واحدة بمعتمدية قربة والثانية بالحمامات، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه بالأودية والطرقات ما أدى إلى دخول المياه الى الغرف الفنية ووصولها الى عدد من الفضاءات المستغلة داخل النزل، وفق ما كشفت عنه تقارير متابعة للمندوبية الجهوية للسياحية نابل الحمامات.وأشارت ذات التقارير إلى أن التقلبات المناخية، التي تسبّبت في تهاطل الامطار الغزيرة وفي هيجان البحر خلال الأيام الأخيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 10 مشارب شاطئية تم تشييدها بمواد خفيفة بعدد من النزل، وذلك بعد أن طالتها الأمواج القوية وهشمت أغلب مكوناتها.ولاحظت المندوبية الجهوية للسياحة من جهة أخرى أن أضرارا لحقت بوحدتين فندقيتين مغلقتين بنابل لا تشرف عليهما وزارة السياحة، وذلك على مقربة من النقطة التي تربط وادي سوحيل بالبحر، ومن جهة البحر بالنسبة لوحدة سياحية قديمة، مبرزة أن أغلب النزل الاخرى مرجع نظرها عرفت بعض الصعوبات غير الخطيرة بسبب تراكم المياه على أمام مداخلها او بالطرقات القريبة منها والتي تتولى المصالح البلدية التدخل فيها وتنظيفها.