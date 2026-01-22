Babnet   Latest update 19:08 Tunis

تضرّر وحدتين فندقيتين بقربة والحمامات وعدد من المشارب الشاطئية من الأمطار الأخيرة

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 18:46
      
ألحقت الأمطار الغزيرة والقياسيّة، التي تهاطلت على ولاية نابل خلال الأيام الأخيرة، أضرارا كبيرة بوحدتين فندقيتين واحدة بمعتمدية قربة والثانية بالحمامات، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه بالأودية والطرقات ما أدى إلى دخول المياه الى الغرف الفنية ووصولها الى عدد من الفضاءات المستغلة داخل النزل، وفق ما كشفت عنه تقارير متابعة للمندوبية الجهوية للسياحية نابل الحمامات.

وأشارت ذات التقارير إلى أن التقلبات المناخية، التي تسبّبت في تهاطل الامطار الغزيرة وفي هيجان البحر خلال الأيام الأخيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بأكثر من 10 مشارب شاطئية تم تشييدها بمواد خفيفة بعدد من النزل، وذلك بعد أن طالتها الأمواج القوية وهشمت أغلب مكوناتها.


ولاحظت المندوبية الجهوية للسياحة من جهة أخرى أن أضرارا لحقت بوحدتين فندقيتين مغلقتين بنابل لا تشرف عليهما وزارة السياحة، وذلك على مقربة من النقطة التي تربط وادي سوحيل بالبحر، ومن جهة البحر بالنسبة لوحدة سياحية قديمة، مبرزة أن أغلب النزل الاخرى مرجع نظرها عرفت بعض الصعوبات غير الخطيرة بسبب تراكم المياه على أمام مداخلها او بالطرقات القريبة منها والتي تتولى المصالح البلدية التدخل فيها وتنظيفها.
