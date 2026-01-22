المنتدى الدولي التصميم والصحراء والتنمية المستدامة من 4 الى 7 فيفري 2026 بمدينة توزر

ينظم محور البحث والفنون البصرية والتصميم والتكنولوجيات الحديثة بجامعة صفاقس، المنتدى الدولي التصميم والصحراء والتنمية المستدامة (ابتكر في الصحراء)، وذلك من 4 الى 7 فيفري 2026، بمدينة توزر.ويتضمن المنتدى، الذي سيجعل من الصحراء مختبرا للابداع والاستدامة، محاضرات علمية يقدمها أساتذة تعليم عال من تونس وخارجها ومداخلات علمية وورشات في عمق الصحراء ومعرض للفن التشيكلي وعرض أزياء لطلبة المعهد العالي للموضة بالمنستير وعرض موسيقي لطلبة المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة اضافة الى عرض "المبينغ" للمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.وينتظم هذا الحدث بالتعاون مع جامعة قفصة والمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة وجامعة تونس وجامعة المنستير وجامعة قابس وجامعة القيروان وجامعة وسوسة وجامعة المنستير وبالشراكة مع الادارة العامة للبحث العلمي ومدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس والمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة والمعهد العالي للموضة بالمنستير وعدة مؤسسات جامعية ومراكز بحوث ومخابر بحوث من تونس وخارجها.