البنك الاوروبي للاستثمار ينظم لقاء اعلاميا حول خط التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ينظم البنك الأوروبي للاستثمار ومشروع روافد + (الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ) لقاء اعلاميا حول خط القرض الخاص بالبنك الاوروبي للاستثمار المندرج ضمن مشروع "تونس-الانعاش الاقتصادي"، وذلك يوم الأربعاء 04 فيفري 2026 بالعاصمة.وقد خصص البنك الاوروبي للاستثمار خط ائتماني بقيمة 170 مليون يورو لـ "الانتعاش الاقتصادي في تونس" لتعزيز الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي 90 بالمائة من المؤسسات الناشطة بالبلاد وتوظف 60 بالمائة من اليد العاملة.ويتضمن برنامج الندوة التي تستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة (التي تضم بين 6 و249 عاملا)، تقديم الية منحة الاستثمار التي يوفرها مشروع روافد + لفائدة المؤسسات التي تحصلت على قرض ضمن خط تمويل البنك الاوروبي للاستثمار وذلك لدعم مشاريعها ذات الاثر البيئي او الاجتماعي .يُذكر أن مشروع روافد+، الممول من الاتحاد الأوروبي في تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، تنفذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "اكبرتيز فرانس" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، ومكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس.و يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على الصمود الاقتصادي من خلال مرافقة فنية متخصصة وتحسين فرص النفاذ إلى التمويل، لا سيما في المناطق ذات مؤشر التنمية الجهوية المحدود.