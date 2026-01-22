Babnet   Latest update 22:33 Tunis

الجمعية التونسية لقرى الأطفال س وس تضع رقما لتقديم المساعدات لفائدة العائلات المتضررة من الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 21:32
      
أفاد المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى أطفال "س و س" أشرف السعيدي بأن الجمعية انطلقت منذ يوم أمس الأربعاء في تقديم مساعدات لفائدة بعض العائلات المتضرّرة من الفيضانات الأخيرة.

وقال في تصريح ل/وات/ إن الجمعية قامت إلى حد الآن بتوفير إيواء مؤقت في بعض النزل لثلاث عائلات تضرّرت مساكنها جراء الفياضانات، مضيفا أنها تعمل على تقديم المساعدات إثر تلقيها مكالمات من مندوبيات وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة والمرأة الوطفولة وكبار السن أو تلقيها نداءات إستغاثة مباشرة من العائلات المتضررة على الرقم 58371050.


وكانت الجمعية قد أصدرت بلاغا تعلم فيه "استعدادها لتقديم المساندة لكل من يحتاج إلى الدعم والمرافقة، وذلك مساندة لمجهودات الدولة والجهات المختصّة، في إطار دورها الإنساني والاجتماعي والتزامها الدائم بالعمل التشاركي خلال الأزمات".


وأوضح السعيدي أن المساعدات تتمثل في تقديم الإيواء المؤقت في بعض النزل من فئة 2 و3 نجوم أو تقديم مفروشات وأغطية، مشيرا إلى أن الجمعية وضعت فرقا على أهبة الاستعداد للتنقل ومعاينة الأضرار والقيام بالتدخّل اللازم للمساهمة في التخفيف من حدّة الأضرار ومساندة الأطفال والعائلات المتضرّرة في هذه الظروف الصعبة.
