بن عروس: تهاطل الامطار بغزارة بعد سنوات من الجفاف سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع الفلاحي (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة)

أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببن عروس، الكيلاني الساحلي، بأنّ نزول الامطار بمستويات غزيرة بعد سنوات من الجفاف سيكون له تأثيرات وانعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي.وأكد الساحلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الامطار سيكون لها انعكاسات إيجابية وستعود بالنفع على الأشجار المثمرة والزياتين ومحاصيل الزراعات الكبرى، فضلا عن تغذية المائدة السطحية، وغسل الأرض من الاملاح العالقة بها، بما سيساهم في تحسين جودة المنتوجات الفلاحية ووفرتها خلال الفترات المقبلة، على حد قوله.وأضاف أن هذه الامطار التي هطلت بكميات كبيرة ستمكّن أيضا من امتلاء سد "وادي الحمى" بمرناق الذي تقدر طاقة استيعابه بنحو مليون و270 الف متر مكعب وستساهم في توفير مخزون مائياحتياطي.واعتبر أن هذه الامطار الغزيرة التي لم تشهدها تونس منذ سنوات وإن كانت لها أضرار وصفها بـ"الطفيفية"، إلّا أنّها ستساهم في تحقيق صابة قياسية وخاصة في مجال الزراعات الكبرى، وفق تقديره.