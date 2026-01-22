Babnet   Latest update 21:25 Tunis

جندوبة: وكالة التهذيب والتجديد العمراني تتعهد باستكمال مشاريعها بالجهة في أفق 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 21:15 قراءة: 1 د, 16 ث
      
استعرضت وكالة التهذيب والتجديد العمراني خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الخميس، بمقر ولاية جندوبة، جملة المشاريع التي تعهدت بإنجازها بالجهة في أفق سنة 2027 والبالغ عددها 17 مشروعا بكلفة جملية ناهزت 80 مليون دينار.
وشملت هذه المشاريع، التي قدّمت بحضور الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، سندس كريم الباجي، بلديات طبرقة، وعين دراهم، وجندوبة، وبوسالم، ووادي مليز، وغار الدماء، علما أنّه تمّ استكمال اشغال 5 مشاريع منها مصنّفة ضمن مشاريع الجيل الاول.
وتعنى المشاريع المبرمجة بتصريف مياه الامطار او المياه المستعملة، وتهيئة الارصفة، وتركيز شبكات الربط بمياه الشرب وتوفيره والتنوير العمومي.

وتشترك احياء الجيش -البطاح والانس والنور 2 مارس والحيّ الشعبي ببلاريجيا، وحي الصفاء وحي الافق وحي السعادة ببلدية جندوبة، وحي النور والهادي خليل  وحي البراهمي ببوسالم، وحي الانطلاقة ببلدية طبرقة، وحي خمير بورقاد ببلدية عين دراهم، وحي 20 مارس ببلدية وادي مليز، وحي الشهيد ماهر القاسمي ببلدية غار الدماء، في وجود صعوبات تحول دون إتمامها وتتمحور حول نقص الاعتمادات وصعوبة الاقبال على المشاركة في طلب العروض.
ووفق مداولات المشاركين، في الجلسة يستوجب الوضع تعزيز الاعتمادات المالية، وتوسيع التدخل حتى يتناسب مع التوسع العمراني.
من جهتها، تعهدت المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني بمعالجة نقص الاعتمادات باعتبارها حجر الزاوية في إنجاز واستكمال المشاريع المبرمجة، على ان لا يتعارض  ذلك مع التوزيع المتوازن مع بقية الجهات.

وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مكونات المشاريع تشمل البنية التحتية، وتحسين السكن، وتوفير تجهيزات جماعية والتنوير العمومي على أن تستكمل في أفق 2027.
من جانبه، دعا والي جندوبة الطيب الدريدي، إلى ضرورة تدخل الديوان الوطني للتطهير، وربط الأحياء بشبكته حتى تتوفر ضمانات وقاية المنجز من التهديم، وتخصيص اعتمادات جديدة لمشاريع استوجب انجازها سنوات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322352

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
20°-9
14°-7
12°-10
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>