Babnet   Latest update 16:54 Tunis

غلق متحف قصر "النجمة الزهراء" بصفة استثنائية الى غاية يوم 26 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c58739438199.10333587_hmleqjfpgnoik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 16:23 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قرّر مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، غلق متحف قصر "النجمة الزهراء"، أمام العموم بصفة استثنائية، وذلك الى غاية يوم 26 جانفي 2026.

وفسر المركز، في بلاغ نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا القرار جاء حرصا على سلامة الزوار وحفاظا على سلامة المعلم ومحيطه بعد التقلبات الجوية الأخيرة وما صاحبها من أحوال مناخية غير ملائمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322351

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>