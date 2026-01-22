غلق متحف قصر "النجمة الزهراء" بصفة استثنائية الى غاية يوم 26 جانفي 2026
قرّر مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، غلق متحف قصر "النجمة الزهراء"، أمام العموم بصفة استثنائية، وذلك الى غاية يوم 26 جانفي 2026.
وفسر المركز، في بلاغ نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا القرار جاء حرصا على سلامة الزوار وحفاظا على سلامة المعلم ومحيطه بعد التقلبات الجوية الأخيرة وما صاحبها من أحوال مناخية غير ملائمة.
