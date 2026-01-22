قفصة: إضراب حضوري في كافة المؤسسات التربويّة بالجهة تنديداً بتواصل الاعتداءات على الإطار التربوي

نفّذت الأسرة التربوية من أساتذة ومعلمين وإداريين وعملة بمختلف المؤسسات التربويّة بولاية قفصة، اليوم الخميس، إضرابا حضوريا تنديداً بتواصل الاعتداءات على الإطار التربوي.وأفاد الكاتب عام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربة البدنية بقفصة الجنوبية، هشام نصر، في تصريح إعلامي، بأن "هذا التحرك الاحتجاجي يأتي تنديداً بالاعتداء الخطير الذي استهدف القيّم العام بمعهد حيّ الشباب بقفصة المدينة خلال الأسبوع الماضي، وما رافقه من مساس بحرمة الفضاء المدرسي"، وفق تعبيره.وأضاف أنّ نسبة نجاح الإضراب فاقت 90 بالمائة بما يعكس وحدة الصف النقابي ورفض الأسرة التربوية المتواصل لكل أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية، داعيا سلطة الإشراف إلى سنّ قانون يجرم الإعتداء على الاسرة التربوية والعاملين بها.يذكر أن الفروع الجامعية لاسلاك التربية بقفصة قد أصدرت بياناً يوم 17 جانفي الجاري عبّرت فيه عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له احد القيمين العامين بمعهد حي الشباب بقفصة المدينة من قبل ولي أحد التلاميذ، وقررت تنفيذ إضراب حضوري اليوم الخميس.