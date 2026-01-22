نابل: أهالي منطقة "زنقو" من معتمدية تاكلسة يغلقون الطريق للمطالبة بفك عزلتهم بعد انهيار القنطرة التي تربطهم ببقية المناطق بسبب الامطار

عمد عدد من أهالي منطقة زنقو بمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل، صباح اليوم الخميس، إلى غلق الطريق الجهوية 26 الرابطة بين منزل بوزلفة وسيدي عيسى، وذلك على إثر انهيار القنطرة الوحيدة التي تربطهم ببقية المناطق المجاورة بسبب سيول الامطار الأخيرة، مما جعلهم يعيشون في عزلة تامة .وطالبوا في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، بضرورة التسريع لفك عزلتهم والتخفيف من معاناتهم لاسيما وأن انهيار القنطرة التي تربطهم بمتعمدية تاكلسة وببقية المناطق، حال دون تنقلهم للتزود بالمواد الأساسية أو الوصول إلى المؤسسات الصحية.ودعوا إلى تركيز ممر كحل مؤقت لتمكين الأهالي من التنقل والشروع في إعادة بناء القنطرة التي تمثل الطريق الوحيد الذي يربطهم ببقية المناطق في أقرب الآجال.وقال أحد متساكني منطقة زنقو (ناجح المثلوثي) أن أهالي هذه المنطقة التي تضم حوالي 5 آلاف مواطن، يعيشون منذ أكثر من يومين في عزلة، مما خلق وضعا صعبا عمق معاناتهم اليومية نظرا لعدم قدرتهم على التنقل، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين الذين يعانون من القصور الكلوي، لم يتمكنوا من الوصول الى المؤسسات الصحية.من جانبه، أبرز عضو المجلس المحلي بتاكلسة محمد علي الرطازي، ان القنطرة التي تمثل الطريق الوحيد المؤدي الى منطقة زنقو انهارت بالكامل بسبب السيول الأخيرة، مضيفا ان المواطنين يعيشون حالة من الغضب بعد عزلهم عن بقية المناطق لمدة تفوق 72 ساعة