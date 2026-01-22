Babnet   Latest update 13:34 Tunis

مصالح الموفق الاداري تعقد جلسة توفيقية لتذليل العوائق الادارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال احدى وحدات شركة خاصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6971ef90376870.68241457_mkilpojngqhfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 13:34
      
عقدت مصالح الموفق الاداري، يوم أمس الأربعاء، جلسة توفيقية حول التنسيق لتذليل العوائق الإدارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال احدى وحدات شركة خاصة بمعتمدية بئر الأحمر من ولاية تطاوين

وبينت مؤسسة الموفق الإداري، في بلاغ لها، أن هذه الجلسة تندرج في إطار مهامها ودورها في دعم حسن سير المرفق العام وتيسير التسويات ذات الصبغة الاقتصادية والبيئية


وقد تميّزت الجلسة بتفاعل إيجابي من كافة الأطراف وبحرص مشترك على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن احترام الأطر القانونية والمعايير البيئية، وفي الوقت نفسه دفع مسار التسوية وتجاوز أسباب التعطّل عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين


وأكدت، مؤسسة الموفّق الإداري مواصلتها متابعة الملف والتنسيق مع الأطراف المعنية بما يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه ضمن الآجال المعقولة

وترأست الجلسة الكاتبة العامة نجاة الغربي، وشارك في تأطيرها علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية وحضور ممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والبيئة
