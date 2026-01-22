مصالح الموفق الاداري تعقد جلسة توفيقية لتذليل العوائق الادارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال احدى وحدات شركة خاصة

عقدت مصالح الموفق الاداري، يوم أمس الأربعاء، جلسة توفيقية حول التنسيق لتذليل العوائق الإدارية والبيئية بملف تصنيف واستغلال احدى وحدات شركة خاصة بمعتمدية بئر الأحمر من ولاية تطاوينوبينت مؤسسة الموفق الإداري، في بلاغ لها، أن هذه الجلسة تندرج في إطار مهامها ودورها في دعم حسن سير المرفق العام وتيسير التسويات ذات الصبغة الاقتصادية والبيئيةوقد تميّزت الجلسة بتفاعل إيجابي من كافة الأطراف وبحرص مشترك على البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن احترام الأطر القانونية والمعايير البيئية، وفي الوقت نفسه دفع مسار التسوية وتجاوز أسباب التعطّل عبر التنسيق بين مختلف المتدخلينوأكدت، مؤسسة الموفّق الإداري مواصلتها متابعة الملف والتنسيق مع الأطراف المعنية بما يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه ضمن الآجال المعقولةوترأست الجلسة الكاتبة العامة نجاة الغربي، وشارك في تأطيرها علي بوعلي، المكلّف بالحقوق الاقتصادية والمالية وحضور ممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والبيئة