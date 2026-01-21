بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين ... النجم الساحلي يتعادل مع أكاديمية محمد السادس دون أهداف
تعادل النجم الساحلي مع أكاديمية محمد السادس بنتيجة صفر لمثله، في المباراة التي دارت اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين، التي تتواصل نسختها الحادية عشرة إلى غاية 29 جانفي الجاري.
وكان فريق جوهرة الساحل قد استهل مشاركته في البطولة بتعادل سلبي أيضًا أمام غلاسغو رينجرز في الجولة الافتتاحية.
وفي إطار المجموعة ذاتها، فازت أكاديمية أسباير القطرية على غلاسغو رينجرز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لتعزز صدارتها للترتيب.
وسيخوض النجم الساحلي مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول يوم الجمعة القادم، حيث يلاقي أكاديمية أسباير، في لقاء سيكون حاسمًا لتحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الثانية تضم كلًا من برشلونة، وباريس سان جيرمان، وكاشيوا ريسول، إلى جانب أكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المقرر يوم 26 جانفي، في حين تخوض الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع مباريات ترتيبية لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.
نتائج الجولة الثانية – الأربعاء 21 جانفي 2026
* غلاسغو رينجرز – أكاديمية أسباير: 1–2
* النجم الساحلي – أكاديمية محمد السادس: 0–0
الترتيب (المجموعة الأولى)
* أكاديمية أسباير: 6 نقاط (مباراتان)
* النجم الساحلي: نقطتان (مباراتان)
* غلاسغو رينجرز: نقطة واحدة (مباراتان)
* أكاديمية محمد السادس: نقطة واحدة (مباراتان)
برنامج الجولة الثالثة – الجمعة 23 جانفي 2026
* أكاديمية أسباير – النجم الساحلي
* أكاديمية محمد السادس – غلاسغو رينجرز
