اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدد من مناطق ولاية مدنين

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، انه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المرتفعة من جزيرة جربة ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنقردان وسيدي مخلوف.ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بعد استئناف تشغيل كامل خطوط الانتاج بمحطتي تحلية مياه البحر بجربة والزارات حال استقرار العوامل الجوية، وفق بلاغ اصدرته الشركة الاربعاء.وارجعت الشركة هذا الانقطاع الى التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الساحلية منذ يوم الإثنين 19 جانفي 2026 مما استدعى تخفيضا ظرفيا لكميات المياه المنتجة بمحطتي تحلية مياه البحر بجربة من ولاية مدنين والزارات من ولاية قابس، حسب المصدر ذاته.