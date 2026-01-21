Babnet   Latest update 19:07 Tunis

اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدد من مناطق ولاية مدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، انه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المرتفعة من جزيرة جربة ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنقردان وسيدي مخلوف.
 
ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بعد استئناف تشغيل كامل خطوط الانتاج بمحطتي تحلية مياه البحر بجربة والزارات حال استقرار العوامل الجوية، وفق بلاغ اصدرته الشركة الاربعاء.

 
وارجعت الشركة هذا الانقطاع الى التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الساحلية منذ يوم الإثنين 19 جانفي 2026 مما استدعى تخفيضا ظرفيا لكميات المياه المنتجة بمحطتي تحلية مياه البحر بجربة من ولاية مدنين والزارات من ولاية قابس، حسب المصدر ذاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322302

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
13°-10
13°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>