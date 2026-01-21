بن عروس: تواصل التدخلات على أكثر من محور لفتح مجاري المياه والممرّات وفك عزلة بعض الأحياء

تواصل مختلف الهياكل المعنية بالتدخل الميداني في ولاية بن عروس جهودها لإعادة حركة المرور، وفك عزلة بعض الاحياء، وفتح مسالك لتيسير عملية تدفق المياه في عديد الأحياء، ومواصلة عمليات التدخل للنجدة والإنقاذ، ومتابعة المعاينات الميدانية بمختلف التجمعات السكنية، ومن أجل إارجاع الحياة لسالف حركتها الطبيعية بعد تساقط كميات كبيرة من الامطار خلال اليومين الماضيين.ووفقا لآخر التحيينات الصادرة عن بعض البلديات خلال الساعات الماضية، فإن عمليات التدخل الميداني متواصلة بمختلف المناطق البلدية لتقليص منسوب المياه الراكدة ببعض المحاور.ففي منطقة الخليدية، شملت التدخلات خلال الساعات الماضية شفط المياه الراكدة بالمنازل والمؤسسات العمومية، وفتح مسالك لتيسير عملية تدفق المياه وإعادة مسار الحركة المرورية لحالتها الطبيعية، فضلا عن إزالة إحداثيات بمنطقة القصيبي أعاقت السير الطبيعي لمجرى المياه.وفي بلدية فوشانة، يتواصل التدخّل بعدد من الأحياء والأنهج بالمدينة من خلال مواصلة جهر مجاري مياه الأمطار، وتسليك البالوعات، وإزالة الأتربة والأوحال، وفتح الممرات، كما تم التدخل لشفط المياه بعدد من المنازل المتضرّرة في بعض الأحياء.وفي بلدية حمام الانف، تم توزيع أكياس الرمل تفاديا لتسرب المياه لبعض المنازل، وإغاثة بعض العائلات المتضررة ونقلها الى مراكز الايواء المخصصة، إلى جانب التنسيق مع الحماية المدنية لضخ المياه المتراكمة ببعض المنازل، والقيام ببعض التدخلات الاخرى التي ساهمت في انحفاض منسوب المياه ببعض المناطق.وفي بلدية بن عروس، تتواصل عمليات التدخل لتنظيف وجهر مجاري مياه الأمطار بكل من حي الصيدلية وشارع البيئة وغيرها من المحاور.