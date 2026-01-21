Babnet   Latest update 17:20 Tunis

بن عروس: تواصل التدخلات على أكثر من محور لفتح مجاري المياه والممرّات وفك عزلة بعض الأحياء

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ezzahrale15.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 17:18 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تواصل مختلف الهياكل المعنية بالتدخل الميداني في ولاية بن عروس جهودها لإعادة حركة المرور، وفك عزلة بعض الاحياء، وفتح مسالك لتيسير عملية تدفق المياه في عديد الأحياء، ومواصلة عمليات التدخل للنجدة والإنقاذ، ومتابعة المعاينات الميدانية بمختلف التجمعات السكنية، ومن أجل إارجاع الحياة لسالف حركتها الطبيعية بعد تساقط كميات كبيرة من الامطار خلال اليومين الماضيين.
ووفقا لآخر التحيينات الصادرة عن بعض البلديات خلال الساعات الماضية، فإن عمليات التدخل الميداني متواصلة بمختلف المناطق البلدية لتقليص منسوب المياه الراكدة ببعض المحاور.
ففي منطقة الخليدية، شملت التدخلات خلال الساعات الماضية شفط المياه الراكدة بالمنازل والمؤسسات العمومية، وفتح مسالك لتيسير عملية تدفق المياه وإعادة مسار الحركة المرورية لحالتها الطبيعية، فضلا عن إزالة إحداثيات بمنطقة القصيبي أعاقت السير الطبيعي لمجرى المياه.

وفي بلدية فوشانة، يتواصل التدخّل بعدد من الأحياء والأنهج بالمدينة من خلال مواصلة جهر مجاري مياه الأمطار، وتسليك البالوعات، وإزالة الأتربة والأوحال، وفتح الممرات، كما تم التدخل لشفط المياه بعدد من المنازل المتضرّرة في بعض الأحياء.
وفي بلدية حمام الانف، تم توزيع أكياس الرمل تفاديا لتسرب المياه لبعض المنازل، وإغاثة بعض العائلات المتضررة ونقلها الى مراكز الايواء المخصصة، إلى جانب التنسيق مع الحماية المدنية لضخ المياه المتراكمة ببعض المنازل، والقيام ببعض التدخلات الاخرى التي ساهمت في انحفاض منسوب المياه ببعض المناطق.
وفي بلدية بن عروس، تتواصل عمليات التدخل لتنظيف وجهر مجاري مياه الأمطار بكل من حي الصيدلية وشارع البيئة وغيرها من المحاور.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322296

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
13°-10
13°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>