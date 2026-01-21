بطولة الرابطة المحترفة الأولى ... الجولة 17 – الدفعة الثالثة: النتائج والترتيب

النتائج





الترتيب عقب الدفعة الثالثة



بقية برنامج الجولة 17



دارت مساء اليوم الأربعاء الدفعة الثالثة من منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:الأهداف: إياد بلوافي (5) / علي معلول (45+3) / عمر بن علي (51) / ويلي أونانا (81)الهدف: حسن الجمل (25)| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || --------------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 6 || 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 | 7 || 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 || 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 9 || 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 19 | 11 || 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 || 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 || 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 14 || 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 16 || 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 || 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 || 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 || 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 28 || 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 || 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 || 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 27 |* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير2 – 1* ملعب العواني بالقيروان0 – 1* ملعب حمادي العقربي برادس* ملعب زويتنالحكم: باسم بلعيد – حكم الفار: أسامة بن إسحاق* ملعب المتلوي* ملعب بن قردان