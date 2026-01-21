Babnet   Latest update 16:16 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الأولى ... الجولة 17 – الدفعة الثالثة: النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6970ec95cc6ff7.49705842_pejkmgoihnlqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 16:11 قراءة: 2 د, 27 ث
      
دارت مساء اليوم الأربعاء الدفعة الثالثة من منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج

الأربعاء 21 جانفي 2026

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 4
الأهداف: إياد بلوافي (5) / علي معلول (45+3) / عمر بن علي (51) / ويلي أونانا (81)
النادي البنزرتي 0

* ملعب قابس
مستقبل قابس 1
الهدف: حسن الجمل (25)
الأولمبي الباجي 0

الترتيب عقب الدفعة الثالثة

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| --------------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 6 |
| النادي الإفريقي | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 | 7 |
| الملعب التونسي | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 19 | 11 |
| الترجي الجرجيسي | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 |
| نجم المتلوي | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| النجم الساحلي | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 14 |
| مستقبل المرسى | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 16 |
| اتحاد بن قردان | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| النادي البنزرتي | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 |
| شبيبة العمران | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 |
| شبيبة القيروان | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 28 |
| مستقبل سليمان | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| مستقبل قابس | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 |
| الأولمبي الباجي | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 27 |

بقية برنامج الجولة 17

الاثنين 19 جانفي 2026

* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 2 – 1 الترجي الرياضي

الثلاثاء 20 جانفي 2026

* ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 0 – 1 الملعب التونسي

الخميس 22 جانفي 2026

* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – النجم الساحلي

الجمعة 23 جانفي 2026

* ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
الحكم: باسم بلعيد – حكم الفار: أسامة بن إسحاق
* ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
