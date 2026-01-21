الوضع الجوي سيشهد تحسّنا ملحوظا يوم الجمعة قبل تسجيل اضطرابات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع

سيشهد الوضع الجوي تحسّنا ملحوظا يوم، الجمعة 23 جانفي 2026، قبل أن تسجّل اضطرابات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، منذر مرابط، الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأوضح مرابط، في هذا الصدد، أنّ الوضع الجوّي سيكون ملائما لظهور اضطرابات جديدة يومي، السبت والأحد، بمختلف مناطق البلاد، وستكون أقل حدّة، ومتفاوتة بين المناطق الكبرى (الشمال، والجنوب، والشرق والغرب).وأفاد أنّ هذه الاضطرابات ستكون عادية، مع توقع هطول أمطار تتراوح كميّاتها بين 20 و30 مليمترا (مم)، دون أن تتجاوز 40 مم.كما بيّن المهندس بمعهد الرصد الجوي، أنّ الاضطرابات الجوية المسجّلة خلال الأيام الأخيرة تعود إلى "منخفض جوي علوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي (صدرت عنها كتل هوائية باردة)، رافقه منخفض جوي على مستوى سطح البحر تمركز بخليج قابس (أدّى إلى تكوّن كتل هوائية دافئة)، وهو ما ساهم في تشكل خلايا رعدية وتساقط كميّات هامّة من الأمطار".وذكّر المسؤول في السياق ذاته، بأنّ تونس سجّلت بين، السابعة من صباح الاثنين 19 جانفي والسابعة من صباح، الثلاثاء 20 جانفي 2026، تهاطل كميأت قياسية جديد من الأمطار، إذ بلغت 242 مم بلمطة/صيّادة/بوحجر من ولاية المنستير، وهي كميات لم تسجّل منذ بداية رصد المعطيات الجويّة، وكان الرقم القياسي الوطني السابق في حدود 185 مم بمدينة تونس تمّ تسجيله سنة 2003.وبخصوص كميات الأمطار المسجّلة خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء إلى السابعة من صباح الإربعاء) أفاد بأن أقصاها بلغ 188 مم ببني خلاد و140 مم بمنزل بوزلفة من ولاية نابل، و110 مم ببومهل من ولاية بن عروس، و86 مم برواد من ولاية أريانة، و81 مم بحلق الوادي من ولاية تونس، و62 مم بماطر من ولاية بنزرت، و54 مم بطبربة من ولاية منوبة.كما أكّد مرابط أنّ "الطقس سيكون اليوم مغيّما جزئيا، مع نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال، تشمل تدريجيا بعد ظهر، الإربعاء، الوسط ومحليا بالجنوب".وتهبّ الرياح، وفق المسؤول، من القطاع الشمالي قويّة إلى قويّة جدا بالشمال، وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، في حين يكون البحر مضطربا بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.وتوقع مرابط، مرور سحب عابرة على أغلب المناطق غدا، الخميس. وتابع قائلا "ستكون السحب أحيانا كثيفة على المناطق الساحلية الشمالية مع نزول أمطار متفرقة صباحا، ثم يشمل ظهور السحب، تدريجيا، مع نهاية اليوم، بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب".