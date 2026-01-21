Babnet   Latest update 14:40 Tunis

اندا العالم العربي" بقابس تنظم يوما اعلاميا حول قانون المالية لسنة 2026 يوم 3 فيفري المقبل"

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 14:32
      
ينظم الفرع الجهوي "اندا العالم العربي" بقابس، يوما إعلاميا توجيهيا حول أحكام قانون المالية لسنة2026، وذلك يوم 3 فيفري المقبل بمقر اندا تمويل الجنوبي بقابس.
ويهدف هذا اليوم إلى عرض أحكام قانون المالية لسنة 2026 ومناقشة تأثيرها علي الأنشطة الريادية والاقتصادية.
ويستهدف هذا اللقاء أصحاب المشاريع في قطاع الصناعات التقليدية والحرفيين .

يذكر أن "اندا العالم العربي" في تونس، هي منظمة رائدة في التمويل الصغير وتلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس وتدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة كما تنظم فعاليات ثقافية وحرفية بالتعاون مع جهات محلية.
