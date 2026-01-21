قبلي: استكمال اجراءات القبول الوقتي لمشروع بناء 3 قاعات عمليات وقسم للعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي

استكملت مطلع الأسبوع الجاري، إجراءات القبول الوقتي لمشروع بناء 3 قاعات عمليات وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بقبلي، الذي انجز بتمويل من وزارة الصحة باعتمادات قدرت بـ 3 ملايين و700 الف دينار، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.وأوضح المكني فى تصريح لصحفي "وات" اليوم الاربعاء، أن هذا الإنجاز يرفع عدد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي الى 7 قاعات جديدة في مختلف الاختصاصات الجراحية إضافة الى قاعة افاقة بطاقة 4 اسرة انعاش جراحي، وقد تم توفير اغلب التجهيزات الضرورية لتفعيل هذه القاعات عن طريق وزارة الصحة.وأشار الى ان هذا المشروع يساهم في تعزيز النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي الذي شهد خلال سنة 2025 تطورا ملحوظا ممّا يجعل من الجهة الصحية بقبلي قطبا جراحيا قادرا على الاضطلاع بدوره الجهوي والإقليمي فضلا عن تحسين جودة الخدمات الصحية مع ضمان التكفل السريع بالمرضى خصوصا في التدخلات الجراحية، ممّا يخفف الضغط على متساكني الجهة وعلى سكان الولايات المجاورة، وذلك تكريسا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية الى تطوير البنية التحتية الصحية بالجهات وضمان العدالة الصحية.وافاد المصدر ذاته، بانه تم ايضا استكمال إجراءات القبول الوقتي لمشروع تهيئة وتركيز تجهيزات وحدة التعقيم المركزي التي أنجزت بتمويل من وزارة الصحة، وهو ما سيساهم في دعم عمل قاعات العمليات ومختلف الوحدات الاستشفائية عبر توفير حاجياتها من المستلزمات الطبية المعقمة التي تضمن حماية المرضى عبر تحقيق افضل خدمات الجودة والسلامة في التعقيم والإدارة الامنة للخدمات بانظمة فعّالة ومعتمدة.واكد المدير الجهوي للصحة انه تم يوم امس الثلاثاء، عقد مجلس المؤسسة بالمستشفى الجهوي بقبلي، الذي ينعقد بصفة دورية، ويعتبرعقده مطلع السنة هاما باعتباره يساعد في وضع الخطط الاستراتيجية خلال السنة الجارية مع تقييم ما تم إنجازه في السنة المنقضية التي شهدت نقلة نوعية في الخدمات بالمستشفى الجهوي خاصة من ناحية كمية ونوعية النشاط الذي امكن تحقيقه بفضل الدعم الهام من سلطة الاشراف.واشار الى انه سيتم خلال سنة 2026 العمل على جملة من الأهداف ومنها تعزيز ميزانية المستشفى مع ضمان ديمومة النشاط الصحي وتطوير الخدمات المسداة للمرضى فضلا عن استكمال تفعيل جميع التطبيقات ضمن برنامج طموح مدعوم من قبل وزارة الصحة لتركيز الأنظمة الرقمية في المعاملات بين المستشفى وصندوق التامين على المرض وبين المستشفى وبقية المؤسسات الصحية الأخرى.كما تم خلال هذا المجلس التطرق لموضوع تحيين مقرر طاقة الاستيعاب ومقرر حصص الاستمرار، علاوة على العمل على احداث وحدات واقسام جديدة مع تطوير بعض الوحدات الأخرى، معبرا عن امله في ان يجد مقترح إضفاء الصفة الجامعية على قسم جراحة وتقويم العظام وقسم امراض القلب، القبول من سلطة الاشراف مع فتح المجال للأطباء المباشرين بالمستشفى الجهوي لاجراء امتحان الحصول على صفة طبيب جامعي وذلك بالتعاون مع كلية الطب بالمنستير.حمد