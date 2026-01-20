وزارة التجهيز: وضعية الطرقات في عدد من الولايات والإجراءات المتخذة لضمان السلامة
أفادت وزارة التجهيز والإسكان، مساء يوم الثلاثاء، في بلاغ حول متابعة وضعية الطرقات والإجراءات المتخذة لضمان سلامة مستعملي الطريق، بما يلي:
ولاية تونسيتواصل تصريف المياه على الطريق الجانبية للطريق الوطنية رقم 9 على مستوى المدرسة الأمريكية.
ولاية بن عروس* استئناف حركة المرور على:
* الطريق الوطنية رقم 1
* الطريق الوطنية رقم 3 قديم
* الطريق المحلية 559 (المكفوفين)
* تواصل الانقطاع على:
* الطريق المحلية 557
* الطريق المحلية 573
ولاية نابل* استئناف حركة المرور بحذر بعد انخفاض منسوب المياه على:
* الطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة بلي المحطة من ن.ك 41+500 إلى ن.ك 41+900
* الطريق الجهوية 27 بمنطقة بلي أمام الثكنة (ن.ك 3+500)
* تواصل ارتفاع منسوب المياه على:
* الطريق الجهوية 26 ن.ك 11 (سليمان)
* المرور بحذر على:
* الطريق الجهوية 26 من ن.ك 3 إلى ن.ك 7+500
* على مستوى وادي الكبير بدار شعبان: تحويل حركة المرور على جسر واحد بالاتجاهين.
ولاية سوسة* غلق وقائي جزئي للطريق الوطنية 814 (هرقلة – سوسة) بسبب ارتفاع أمواج البحر وغمر جزء من الطريق.
توصياتودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر، واحترام قواعد السلامة المرورية، والالتزام بالتوصيات الصادرة عن لجنة مجابهة الكوارث، خاصة في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
