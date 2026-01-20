وزارة التجهيز: وضعية الطرقات في عدد من الولايات والإجراءات المتخذة لضمان السلامة

ولاية تونس





ولاية بن عروس





ولاية نابل



ولاية سوسة



توصيات



أفادت، مساء يوم الثلاثاء، في بلاغ حولوالإجراءات المتخذة، بما يلي:يتواصلعلى الطريق الجانبية للطريق الوطنيةعلى مستوىعلى:* الطريق الوطنية* الطريق الوطنية* الطريق المحليةعلى:* الطريق المحلية* الطريق المحليةبعد انخفاض منسوب المياه على:* الطريق الوطنيةبمنطقةمن ن.كإلى ن.ك* الطريق الجهويةبمنطقة(ن.كعلى:* الطريق الجهويةن.ك(سليمان)على:* الطريق الجهويةمن ن.كإلى ن.ك* على مستوىعلىللطريق الوطنية(هرقلة – سوسة) بسببوغمر جزء من الطريق.ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى، واحترام، والالتزام، خاصة في ظل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.