Babnet   Latest update 20:09 Tunis

رئاسة الحكومة: إيقاف الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ومحاضن الأطفال الأربعاء بـ15 ولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/pmred.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 19:33 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، عن تعليق الدروس كامل يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة، إضافة إلى محاضن الأطفال العمومية والخاصة، وذلك بـ 15 ولاية، على خلفية تواصل التقلبات الجوية ورداءة الطقس وهطول الأمطار بكميات كبيرة.

ويشمل قرار تعليق الدروس ولايات:

الكاف، باجة، جندوبة، سليانة، بنزرت، نابل، زغوان، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، إضافة إلى تونس، أريانة، بن عروس، ومنوبة.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة التلاميذ والطلبة وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، وتفاديًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322245

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
14°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>