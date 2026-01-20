رئاسة الحكومة: إيقاف الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ومحاضن الأطفال الأربعاء بـ15 ولاية
أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، عن تعليق الدروس كامل يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة، إضافة إلى محاضن الأطفال العمومية والخاصة، وذلك بـ 15 ولاية، على خلفية تواصل التقلبات الجوية ورداءة الطقس وهطول الأمطار بكميات كبيرة.
ويشمل قرار تعليق الدروس ولايات:
الكاف، باجة، جندوبة، سليانة، بنزرت، نابل، زغوان، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، إضافة إلى تونس، أريانة، بن عروس، ومنوبة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة التلاميذ والطلبة وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، وتفاديًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة.
ويشمل قرار تعليق الدروس ولايات:
الكاف، باجة، جندوبة، سليانة، بنزرت، نابل، زغوان، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، إضافة إلى تونس، أريانة، بن عروس، ومنوبة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة التلاميذ والطلبة وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، وتفاديًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322245