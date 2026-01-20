القيادة العامة للكشافة التونسية تدعو منظوريها إلى الانخراط في دعم مجابهة أضرار الفيضانات

دعت القيادة العامة للكشافة التونسية، اليوم الثلاثاء، كافة هياكلها وقياداتها إلى الانخراط الفوري في دعم جهود اللجان المحلية والجهوية لمجابهة الكوارث، وذلك على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض الولايات وما نجم عنها من أضرار مادية جسيمة ومعاناة لعدد من المواطنين، خاصة المتضررين من اجتياح السيول لمنازلهم.وأكّدت القيادة العامة للكشافة التونسية، في بلاغ لها، أن عمليات التطوع يجب أن تتم وجوبا عبر الهياكل الرسمية للكشافة التونسية، وذلك بالتنسيق مع قادة الأفواج والجهات، مشدّدة على منع مشاركة من تقل أعمارهم عن 18 سنة، واشتراط أن يكون المتطوع خالصا لمعلوم الانخراط للموسم الكشفي 2025-2026 موضّحة أن تنظيم عمليات التدخل والنجدة يتم حصريا بالتنسيق مع اللجان المحلية والجهوية لمجابهة الكوارث، وأنه يمنع تنظيم أي حملات لجمع التبرعات أو تلقي الهبات خلال هذه المرحلة.وحصرت القيادة العامة مجالات التطوع في مساعدة المواطنين المتضررين من السيول في تفريغ المياه وتنظيف المنازل، ودعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء شؤونهم الأساسية وتوفير المواد الغذائية والطبية، إلى جانب تنظيم حملات تنظيف وسحب الأوحال من المؤسسات التربوية المتضررة ضمانا لعودة آمنة للتلاميذ.ودعت القيادة العامة هياكلها إلى الحرص على سلامة المتطوعين وعدم الانخراط في أعمال من مشمولات أجهزة الدولة، كعمليات الإنقاذ أو إجلاء المواطنين، إلا بطلب من اللجان المختصة، مع ضرورة توفير كل شروط السلامة.وأكدت في ختام البلاغ أنها تتابع تطورات الوضع بصفة مستمرة، داعية إلى الاستعداد لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بالكشافة التونسية إذا ما استدعى الوضع ذلك.