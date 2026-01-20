Babnet   Latest update 18:15 Tunis

القيادة العامة للكشافة التونسية تدعو منظوريها إلى الانخراط في دعم مجابهة أضرار الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/9/logo_scout_tunisien.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 18:08 قراءة: 1 د, 8 ث
      
 دعت القيادة العامة للكشافة التونسية، اليوم الثلاثاء، كافة هياكلها وقياداتها إلى الانخراط الفوري في دعم جهود اللجان المحلية والجهوية لمجابهة الكوارث، وذلك على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض الولايات وما نجم عنها من أضرار مادية جسيمة ومعاناة لعدد من المواطنين، خاصة المتضررين من اجتياح السيول لمنازلهم.

وأكّدت القيادة العامة للكشافة التونسية، في بلاغ لها، أن عمليات التطوع يجب أن تتم وجوبا عبر الهياكل الرسمية للكشافة التونسية، وذلك بالتنسيق مع قادة الأفواج والجهات، مشدّدة على منع مشاركة من تقل أعمارهم عن 18 سنة، واشتراط أن يكون المتطوع خالصا لمعلوم الانخراط للموسم الكشفي 2025-2026 موضّحة أن تنظيم عمليات التدخل والنجدة يتم حصريا بالتنسيق مع اللجان المحلية والجهوية لمجابهة الكوارث، وأنه يمنع تنظيم أي حملات لجمع التبرعات أو تلقي الهبات خلال هذه المرحلة.


وحصرت القيادة العامة مجالات التطوع في مساعدة المواطنين المتضررين من السيول في تفريغ المياه وتنظيف المنازل، ودعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء شؤونهم الأساسية وتوفير المواد الغذائية والطبية، إلى جانب تنظيم حملات تنظيف وسحب الأوحال من المؤسسات التربوية المتضررة ضمانا لعودة آمنة للتلاميذ.
ودعت القيادة العامة هياكلها إلى الحرص على سلامة المتطوعين وعدم الانخراط في أعمال من مشمولات أجهزة الدولة، كعمليات الإنقاذ أو إجلاء المواطنين، إلا بطلب من اللجان المختصة، مع ضرورة توفير كل شروط السلامة.

وأكدت في ختام البلاغ أنها تتابع تطورات الوضع بصفة مستمرة، داعية إلى الاستعداد لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بالكشافة التونسية إذا ما استدعى الوضع ذلك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322241

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:33
15:11
12:37
07:29
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
15°-10
18°-8
16°-9
17°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>