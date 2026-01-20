الاتحاد المنستيري يعلن ضم الظهير الايسر ايمن بن محمد

اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الثلاثاء عن ضم الظهير الايسر ايمن بن محمد الى غاية جوان 2027 وفق ما اعلن عنه فريق عاصمة الرباط على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي.وكان بن محمد قد لعب سابقا في عديد من الاندية شان الترجي الرياضي و دينيزلسبور التركي و غينغون و لوهافر (فرنسا) ومع فرق ايرالندية مثل بوهيميان وديبلان.يذكر ان الاتحاد المنستيري سبق له الاعلان في وقت سابق عن انتداب اللاعب الملغاشي بيهاجا تسيرافا الى غاية 2029.ويحتل الاتحاد الرياضي المنستيري حاليا المركز الرابع ب30 نقطة في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .