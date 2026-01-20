Babnet   Latest update 18:15 Tunis

الترجي الجرجيسي يتعاقد مع اللاعب محمد علي الغراب لمدة خمس سنوات

Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 17:16
      
أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب محمد علي الغراب لمدة خمس سنوات.
يذكر أنّ محمد علي الغراب متكوّن في الترجي الجرجيسي ويشغل خطة متوسط ميدان.
ويتبارى ابناء المدرب انيس بوجلبان مع شبيبة العمران يوم الجمعة القادم مع شبيبة العمران في زويتن لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت هذه المباراة مقررة غدا قبل ان يتم تاجيلها إلى يوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.
