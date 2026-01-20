Babnet   Latest update 18:15 Tunis

وزير الشؤون الاجتماعية يشدّد على توفير الدّعم اللاّزم والعاجل للأسر المتضرّرة من التقلّبات الجويّة

دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر،  إلى توفير الدعم اللازم والعاجل للأسر المتضررة من التقلبات الجوية خلال اجتماع طارئ عقده، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التواصل عن بعد مع المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية وبمشاركة رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وذلك في إطار متابعة عمل المصالح الجهوية للوزارة لمجابهة آثار التقلّبات الجويّة.
وأكّد الوزير بالمناسبة، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والسلط الجهوية ومساندتها لتهيئة فضاءات للإيواء عند الاقتضاء في المناطق الأكثر تضرّرا وخاصة بالمناطق المنخفضة وبالقرب من مجاري الأودية، داعيا المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية إلى ضرورة التأهب إلى أيّ طارئ والتدخل العاجل وفي الابّان.
كما شدّد على ضرورة توخّي أقصى درجات الحذر واليقظة عند المتابعة الميدانية لوضعية العائلات المتضررة ودعم المخزون الاستراتيجي بمستودعات الطوارئ وتوفير المساعدات المالية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
